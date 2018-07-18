制作“公安局”APP诱使被害人输入银行卡等信息诈骗-电信诈骗新花招：下载钓鱼APP骗钱

记者 吴艺璇

晨报讯 有不良违法记录，可上“公安智能”APP上缴费？日前，宝山公安分局通河新村派出所民警根据市反电信网络诈骗中心指令，及时劝阻一起电信诈骗。与以往冒充公检法人员的电信诈骗不同，这次骗子制作了一款足以乱真的“公安局智能警务系统”APP，诱骗被害人输入银行卡等信息骗取资金。

7月6日下午，家住宝山张庙的金先生突然接到一个“+57”开头的电话。电话中，对方自称是“银联中心”工作人员，并告知金先生，他最近在北京申请过一张信用卡，目前出现了不良记录，需要配合警方进行处理。很快，电话被转接给了“北京市朝阳区公安分局”，一名自称“王警官”的男子开始向金先生了解情况，并要求他全力配合调查。不一会儿，“王警官”便以屋内信号不好为由，让金先生前往屋外空旷处继续通话。随后，又以金先生手机被监听为由，要求他更换一部手机。

被吓蒙的金先生稀里糊涂地按照电话那头的指示，在附近手机商店内购买了一部新手机，并根据“王警官”提供的网址下载了一个所谓“公安局智能警务系统”APP，然后又按照“王警官”要求，在手机安全中心的应用权限管理中进行了授权。

与此同时，通河新村派出所民警在接到出警指令后，也立即赶往金先生家核实情况，但敲门始终无人应答。于是，民警立即拨打了金先生的手机。可接听电话的却是一个福建口音的男子，并自称是金先生本人，现在正在单位上班，并未被骗。男子的口音引起了民警的怀疑，于是民警又辗转找到金先生的父亲，要求他亲自给儿子打电话，确认一下接电话的是否是金先生本人。在民警的指导下，金先生的父亲以单位领导的口吻询问对方，“为何下午没去单位上班？”电话那头却回答说：“因家中有事，正和父亲在一起。”

见状，民警立即意识到金先生的手机已经被呼叫转移。于是民警立即带上金某父亲赶往周边的银行和ATM机寻找，并联系派出所加派人手赶往辖区内的宾旅馆帮忙寻人。经过近半个小时的寻找，民警终于在长江西路附近找到了金先生。此时，金先生已经被骗子洗脑，并将个人及银行账户信息输入了APP。由于金先生刚工作不久，并没有太多存款，所以，当民警找到他时，他正在上网申请网络小额贷款，准备贷款一到账便给骗子汇款。于是，民警立即让金先生终止贷款，并赶往银行修改账户密码。

■警方提示

据宝山警方介绍，骗子制作的钓鱼APP具备“呼叫转移”和“短信拦截”等功能，刻意屏蔽了警方与被害人之间的通信联系。同时，该APP 基本将国内所有的主流银行都囊括在内，不需要受骗人跨行转账或者自行网银操作转账。一旦受骗人将银行卡号、身份证、手机号、登录密码、交易密码等输入后，他的银行账户就基本处于“裸奔”状态了。