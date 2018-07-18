进博会水环境保障：河道清澈见底-小涞港和北横泾水环境整治和景观提升9月完工　建成防汛监控系统可及时发现道路积水

晨报记者 郁文艳

中国国际进口博览会期间，不仅地面环境会有很大提升，国家会展中心周边的水域环境也会大幅改善。记者昨天获悉，国家会展中心附近的小涞港、北横泾都在进行水环境整治和景观改造，届时部分水域将清澈见底。此外，已建成了虹桥商务区防汛监控系统，核心区新虹街道20平方公里范围内，一旦哪处因暴雨积水，系统会发出警报，相关人员就会及时到位排水。

水环境整治9月完工

昨天，记者来到国家会展中心周边附近的北横泾。这条河道在崧泽高架和建虹路高架之间的长度为1.5公里长，和国家会展中心直线距离最短不到400米。其西侧，距离国家会展中心更近，最短距离只有100米左右还有一条河道叫做小涞港，是闵行区和青浦区之间的界河。届时，进口博览会的国内外来宾往返虹桥机场、虹桥火车站和国家会展中心之间都可以看到这两条河道，可谓“门户河道”。

在现场，记者看到，北横泾正进行河道水质整治，以及沿岸绿化改造。水面上，铺设了水质改善设备。河道一侧的部分绿化已经种植完毕。项目经理苏杨介绍，等到9月合适种树的季节，岸边将种植枫香树、美国紫薇等多种乔灌木，水上将种植各类挺水和浮水植物，包括轮叶黑藻等。此外，河道两岸将安装带有灯光带的栏杆。

闵行区水务局副局长赵伟介绍，小涞港和北横泾的水环境整治和景观提升都将在9月完工，届时部分水域清澈见底。

下立交积水自动报警

2015年6月17日和8月24日的短时强降水曾导致“虹桥机场看海”。为了能及时发现暴雨引发的道路积水，闵行水务局在虹桥商务区核心区所在的新虹街道约20平方公里范围建设了虹桥商务区防汛监控系统，通过在新虹街道雨水泵站、下立交等易积水处布设水位探测设备，当出现积水时，系统会自动报警。该系统也将用于进口博览会的防汛保障。

记者在系统指挥部看到，所有布设了水位探测设备的点都可以在电子地图上看到，它们涵盖了14处下立交以及雨水泵站、污水泵站、铁路地道泵站等防汛关键点位。

赵伟介绍，一旦哪个点的积水超过警戒线，系统就会自动报警，并按照积水深度不同，给不同级别的人员发送短信，指挥人员就会部署相关人员到位，采取不同的排水措施。比如，当某处地道的积水深度达到5厘米时，一般工作人员就会收到短信提醒，现场就会有人提醒助动车不要进入地道； 当积水深度达到10厘米时，新虹街道水务管理站负责人、闵行区水务局有关负责人就会收到短信，这时可能会采取封闭地道的措施进行排水。

理论上，进口博览会召开之时已经过了上海的台风暴雨季，但仍不可掉以轻心，不排除会有短时强对流天气引发强降水。有关负责人表示，由于虹桥商务区内有许多重要城市设施，包括虹桥机场、虹桥火车站、地铁站等，因此，在第一时间发现积水等险情，排除险情很重要。