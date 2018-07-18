上半年市重大工程完成投资706.4亿元，全年计划投资不低于1350亿元-全力以赴决胜进口博览会城建配套及保障项目

记者 钟晖

晨报讯 昨天，记者从市重大工程建设推进会议上获悉，今年上半年，上海市重大工程完成投资706.4亿元，占全年投资计划52.3%；11个正式项目开工建设，2个预备项目提前开工，4个项目基本建成。下半年，上海将全力以赴决胜进口博览会城建配套和保障项目，确保在9月底前高质量、高水平完成，全力保障进口博览会顺利召开。

今年，本市共安排市重大工程正式项目126项，预备项目22项，新开工14项，基本建成18项，全年计划投资不低于1350亿元。上半年，完成投资创近年来新高，实现“时间过半、任务过半”，不仅完成投资706.4亿元，占全年投资计划52.3%。下半年，将确保上海新一轮发展中的交通、水务、生态环境、文化体育等重大项目按时开工。

记者从会上了解到，上半年11个正式项目开工建设的具体内容是：硬X射线自由电子激光装置、上海大学延长校区建设改造、白龙港污水处理厂污泥处理处置二期、石洞口污水处理厂污泥处理二期、竹园片区污泥处理处置扩建、郊区垃圾资源化利用、浦东足球场、虹桥商务区核心区基础设施配套（二期）、地下综合管廊、中国核建上海科技园、上海闵行燃气电厂等。2个预备项目提前开工，即：老港综合填埋场二期工程、上海集成电路产业研发与转化功能型平台等。

上半年4个项目基本建成，即：崇明体育训练基地一期、嘉闵高架南南延伸（S32公路-莘松路）、上海吴淞口国际邮轮码头后续工程、洋山深水港区四期工程等。