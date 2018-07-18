上半年上海国民经济运行保持总体平稳、稳中有进、更趋协调的态势-上半年全市生产总值同比增长6.9%

晨报记者 谢克伟

市统计局副局长汤汇浩在昨天召开的市府新闻发布会上介绍2018年上半年上海国民经济运行情况时透露，上半年上海国民经济运行保持总体平稳、稳中有进、更趋协调的态势。初步核算，上半年全市生产总值15558.15亿元，按可比价格计算，比去年同期增长6.9%，增速比一季度提高0.1个百分点。

第三产业加快增长

据介绍，总体平稳，主要指经济增长平稳，就业形势良好，物价稳定。GDP增速6.9%，高于一季度的GDP增速6.8%，也高于全国平均水平0.1个百分点。主要原因是得益于以互联网为主的新经济和交通运输业等行业的加快增长。

从数据来看，第三产业加快增长，上半年增加值增速比一季度提高了0.4个百分点。主要行业当中，金融业和交通运输业增加值增速分别比一季度提高1.6和0.9个百分点。新兴互联网企业保持快速发展，盈利性服务业增加值增速保持两位数增长。这些都是带动上半年GDP增速回升的重要因素。此外，居民消费价格走低，工业生产者价格涨幅回落，一定程度上对不变价格计算的GDP增速产生了正面的影响。

CPI涨幅比一季度收窄

据悉，上半年，全市居民消费价格比去年同期上涨1.5%，涨幅比一季度收窄0.3个百分点。

汤汇浩分析，上半年本市CPI 涨幅比全国低0.5个百分点，主要有两方面的原因：一是在房地产政策调控的作用下，本市的商品房销售价格过快上涨的势头得到遏制，与之相应的房租价格在全国率先企稳。受此影响，上半年本市居住类价格同比下降0.1%，低于全国平均水平2.4个百分点； 二是各地的医疗改革进展不同步，本市的医疗服务调价先于全国启动，本轮调价对于居民消费价格的影响在本市已经基本消化，而全国其他许多城市仍然在推进过程中。所以，上半年本市医疗保健类价格同比增长1.4%，低于全国平均水平4.1个百分点。

收入增幅超生产总值增幅

汤汇浩同时分析，上半年本市房地产市场坚持各项调控措施不动摇、不放松，保持政策的连续性和稳定性，楼市运行总体平稳，主要呈现三个方面的特征：一是房地产投资增速回落。上半年本市房地产开发投资同比增长3.6%，增速比一季度回落1.0个百分点。二是新建商品房销售面积小幅增长。上半年本市新建商品房销售面积734.18万平方米，同比增长3.0%，增速比一季度回落2.0个百分点。三是新建商品住宅和二手住宅价格均小幅下降。上半年新建商品住宅价格同比下降0.3%，环比累计下降0.7%；二手住宅价格同比下降1.1%，环比累计下降1.7%。

据抽样调查，上半年，全市居民人均可支配收入32612元，比去年同期名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长7.5%，增速比去年同期提高0.9个百分点，且高于全市生产总值增幅（详见制图）。