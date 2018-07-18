上海积极推进“一网通办”-施工许可审批时间从279天缩短到41天

见习记者 荀澄敏

上海“一网通办”服务体系让老百姓和企业办事实现线上“一次登录、全网通办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”。

据了解，浦东新区327项网上涉企事项实现全覆盖，其中“全程网上办理，不见面审批”占52.9%，“窗口只跑一次”占47.1%，实际办理时间比法定时限压缩了85%；徐汇区96%的涉企审批事项实现全程网上办理，实现涉企审批事项百分百线下“最多跑一次”。

注册企业只需5个工作日

“原来我们工程建设申请施工许可证需要跑10多个部门，经过279天的层层审核才能拿到。”香港恒基兆业地产股份有限公司副工程经理曾祥建对此颇为感触，“现在通过‘建设工程联审共享平台’，不用跑一个部门，通过上传资料，就能在41天里拿到施工许可证，效率非常高。”

在浦东新区工作的朱小姐，专门帮企业做代理注册。“原本注册一家企业大概需要22天，现在5个工作日就能注册完成。”

为了能更好地服务企业，徐汇区率先试点市场监管“网格长制”。“以前新进驻中国的海外品牌对本地新店执照办理、经营许可申请等政策流程不太熟悉，需要商场协助办理，而不同类型的商户注册需要找不同的监管条线。”徐汇区行政服务中心主任宋开成表示，现在只要找一位“网格长”就能解决所有问题，“网格长”会为企业讲解最新的政策、“一网通办”的服务等，俨然成了新进驻品牌的“万能向导”。

“帮办”服务一帮到底

家住浦东新区的武倩，最近想要开一个文化传播类的公司，“第一次来企业服务中心的时候，我完全不知道注册企业的流程，在咨询过工作人员后，就准备回家网上申请了。但回到家后，对于有些需要提供的材料还是有疑问……”通过网上预约，武倩第二次来到了浦东新区的企业服务中心，“没想到帮办窗口的工作人员，一个下午都在耐心细致地解答各种问题，还现场在网上给我演示相关流程。”

浦东新区电子政务管理中心主任史锋表示，实行“帮办”服务，就要坚持“专人服务、一帮到底”原则，目前“帮办”服务的具体内容是针对各类投资主体的新设、变更环节等提供咨询辅导和帮办代理等服务。

在徐汇区行政服务中心，有一支“人工智能首席服务官”团队，有为办事企业、市民提供智能咨询的机器人“徐小智”、有能提供政策咨询机器人“徐小境”、有能提供法律咨询机器人“徐小法”，还有负责智能递送、智能预审等服务的机器人。

不仅如此，在徐汇区行政服务中心1号楼的24小时自助办理大厅里，办事企业、市民都可以在24个自助服务工作台前，进行自助办理、自助查询、自助打印、自助取件、自助物流等。