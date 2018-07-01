视频丨《我们的旗帜》第二集：青春不负来时路，听“中国好人”说初心与执着

不要因为走的太远
而忘记了为什么出发
身残志坚 执笔行侠的谭里和记者
学成返乡 扎根基层的杨文钦夫妇
他们过往的青春都有一个非常鲜明的特点
初心不改 矢志不渝
7月16日，
湖南省文明办联合湖南广播电视台新闻中心
推出的系列专题《我们的旗帜》第二集
“青春不负来时路”已经播出
湖南文明君已经观看节目
不得不说，这一期的节目，
真的有被两位“湖南好人”的
那份执着、那份初心
感动到了
莫雪霈
毕业于安徽师范大学中文系
谭里和
《今日女报》社首席记者
大学生体验中国好人谭里和的生活
在这次体验之旅中，
莫雪霈跟着谭里和去采访
也了解到了这位“湖南好人”
背后更多的故事
莫雪霈会坚持她的新闻理想吗？
——莫雪霈
陈禧音
湖南中医药大学大二学生
杨文钦、扎西志玛
怀化新晃县人民医院退休医生
大学生体验杨文钦夫妇的生活
北京大学医学院毕业的
杨文钦、扎西志玛夫妇
为什么扎根偏远地区
而且一干就是一辈子呢？
陈禧音带着对杨文钦夫妇的敬佩
带着自己对学习方向的迷茫
她出发了
——陈禧音
青春才刚刚开始
回望上一代的青春来时路
看看他们坚持了什么
舍弃了什么
追求着什么
能够启迪新一代人的出发
看完这一期的节目
我想，你也会有你的答案