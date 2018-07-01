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视频丨《我们的旗帜》第二集：青春不负来时路，听“中国好人”说初心与执着

文明湖南 文明湖南 昨天
人们常说，

不要因为走的太远

而忘记了为什么出发

身残志坚 执笔行侠的谭里和记者

学成返乡 扎根基层的杨文钦夫妇

他们过往的青春都有一个非常鲜明的特点

初心不改  矢志不渝

7月16日，

湖南省文明办联合湖南广播电视台新闻中心

推出的系列专题《我们的旗帜》第二集

“青春不负来时路”已经播出

湖南文明君已经观看节目

不得不说，这一期的节目，

真的有被两位“湖南好人”的

那份执着、那份初心

感动到了

 

1
大学生体验中国好人记者谭里和的生活

高校体验者

莫雪霈

毕业于安徽师范大学中文系

中国好人

谭里和

《今日女报》社首席记者

大学生体验中国好人谭里和的生活

莫雪霈梦想着能成为一名有温度的新闻人，梦想是进入传统纸媒，学做深度新闻报道。对于未来的职业规划她一直有个困惑——在网络媒体如此发达的当下，是选择新媒体、自媒体or传统纸媒？到底该不该坚持她的新闻理想呢？

在这次体验之旅中，

莫雪霈跟着谭里和去采访

也了解到了这位“湖南好人”

背后更多的故事

莫雪霈会坚持她的新闻理想吗？

青春日记

我第一次看到谭首席时，可能因为这种反差，让人联想到小说中描写的，江湖中深藏不露的大侠。这几天听了谭老师许多故事，也对自己的生活有了新的思考，感觉自己之前似乎生活在网络搭建的虚拟“乌托邦”中，现在的生活节奏太快，大家对周遭的事物却越来越缺乏关心，所以才需要像谭老师这样的，愿意带着善心和耐心，深入采访者的生活，为他们鼓与呼的记者吧，我也想做一个这样有情怀和爱的新闻人。

——莫雪霈

2
大学生体验中国好人杨文钦夫妇的生活

高校体验者

陈禧音

湖南中医药大学大二学生

中国好人

杨文钦、扎西志玛

怀化新晃县人民医院退休医生

大学生体验杨文钦夫妇的生活

学医需要做很多课题，现在身边有很多同学的课题，都是围绕新兴科技尖端医学展开研究，而陈禧音的课题则大多数是以农村各方面的调研展开，这会受到很多的质疑。有人说，只有把目光聚集在医学的金字塔尖才不枉此生，但她的内心却对农村的这些基础性研究很感兴趣，她到底应该如何抉择？

北京大学医学院毕业的

杨文钦、扎西志玛夫妇

为什么扎根偏远地区

而且一干就是一辈子呢？

陈禧音带着对杨文钦夫妇的敬佩

带着自己对学习方向的迷茫

她出发了

青春日记

我记得有这么一句谚语：能够到达金字塔顶端的只有两种动物，一种是老鹰，一种是蜗牛。杨老师和扎西老师在事业崭露头角的时候，放弃京城大医院，看起来似乎也同时放弃了大鹏展翅的，一步登顶的机会。但回望他们兢兢业业、扎根基层的过往人生，谁又能说他们没有到达人生金字塔的塔尖呢？关于尖端和基础研究之间的选择，我想我已经有了答案，没有扎实的基础，我们很难领略金子塔尖的风景。实现自我价值的路有很多条，但归根到底只能是一个方向：做一个执着的人，一个踏实的人，一个奉献社会的人。

——陈禧音

对于九五后的年轻人来说

青春才刚刚开始

回望上一代的青春来时路

看看他们坚持了什么

舍弃了什么

追求着什么

能够启迪新一代人的出发

看完这一期的节目

我想，你也会有你的答案

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