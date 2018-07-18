【诚信建设万里行】“信用承诺＋契约管理”洁净一座城

2018年7月13日，宿迁市宿豫区城管局的城管人员正在“垃圾分类站”现场引导居民分类、投放垃圾。孙东城 摄 视觉江苏网供图

新华报业网讯 在江苏宿迁市区富康大道的南京华海系统门窗阳光房店铺里，来自山东的店主周艳霞每天到店的第一件事，就是打扫店铺内外卫生，确保整洁整齐。“在这里开店7年，还从没这么认真地对待过清洁卫生。以前店内有垃圾，朝门外一扫；扫帚拖把用过后朝门口一放。现在不行了，一旦被巡查发现，不仅要扣分，还要在电子屏上曝光。”周艳霞说。

在店铺内墙上挂着《市区沿街商铺信用承诺书》《市区沿街商铺环境卫生信用化管理合同》，上面有周艳霞的签名。“既然签了承诺书和合同，那就得兑现！”周艳霞说。

在周艳霞店铺北面十多米，有一块电子屏，上面是星级商户信用积分管理公示，整个富康大道上230多家商户，每天谁家被扣分，谁家被奖分，一目了然。宿迁开发区城管分局局长助理李崇高带记者来到一家商户门口，拿出手机扫描门上的信用代码，商户主体名称、身份证号、联系电话、经营地点、经营类型等立即显示。

“每家商户门口都有这样的信用代码。”李崇高说，局里每天有人巡查，发现违反信用承诺事项的，便依照相关规定，送达《现场积分通知书》，同时通过星级商户评定APP进行拍照取证，并登记扣分，传到后台，立即在电子屏上公布。分数累积年底评星，95分及以上的为“三星商户”，70分以下的为“黄牌”“红牌”商户，将重点监管。

宿迁市城市管理局政策法规处处长王学亮说，“有了‘信用承诺＋契约管理’这一抓手，这条街变得干干净净，城管根本不用去管，商户自己管好自己，实现城市由城管独管到社会共管、商户自管的好局面。”

针对社会治理过程中的痛点和难点，去年开始宿迁实施“信用承诺＋契约管理”，探索以市场化方式解决法制管理范围之外的社会矛盾与纠纷。目前，该市已在标准农贸市场、沿街商铺、餐饮单位管理等9个重点领域展开试点。

宿迁市经信委信用办处长许多介绍说，市区沿街商铺信用承诺内容包括环境卫生、餐厨废弃物处置、油烟污染防治、城市市容秩序等方面，每块内容再具体细化，经所有商户签字后实施，违反承诺的，每发现一次(处)扣除信用分3分，第二次发现扣除6分，被实施行政处罚的扣除10分，逾期不履行行政决定的扣除30分。扣满30分的记入一般失信，60分记入较重失信，100分记入严重失信，将被失信联合惩戒。对于愿意主动履行约定、遵守承诺，愿意参加志愿服务活动等行为，也可加3分至10分不等的信用分。

“信用承诺＋契约管理”逐渐被商户们接受，并化为具体行动。宿迁市南菜市农副产品批发市场拥有固定经营户560多户。市场总监汤伟说，实施“信用承诺+契约管理”后，他们从未接到过诸如缺斤少两、价物不符等非诚信投诉。在宿豫区湘江餐饮示范一条街的移动千鸟园店，店主袁家成表示，签了信用承诺和契约管理合同，倒逼店里服务更加规范，店外环境更加干净整洁。“这对我们这些生意人来说是好事，顾客会感到更舒心放心，生意会更好！”

为推动和支撑“信用承诺+契约管理”工作，宿迁创新推出信用记分、信用承诺公示、过错推定、无错举证等制度，同时建立健全部门联动奖惩机制和失信告知以及信用修复机制，对守信市场主体给予绿色通道、简化审批、容缺受理等激励措施；对失信市场主体，依法依规采取区域范围内失信公示、列入重点监管对象、取消行业评先评优、减少优惠政策和资金扶持力度等惩戒措施。“‘信用承诺+契约管理’更加注重全程的防范和治理，真正让诚信经营得到激励，让失信经营受到限制，构筑起多元共治的社会治理模式。”宿迁市经贸委调研员张宝林说。

3月，宿迁发布个人信用积分——西楚分。凡西楚分达一定分值的市民，在充值城市公交卡、办理健身卡、购买景点门票、养老服务等方面可享受六到九折优惠。

交汇点记者 徐明泽