【诚信建设万里行】在南京，诚信真的可以兑换“真金白银”，1.8 万人率先拿到通行证

"嘀，诚信卡！"再过不久，乘坐南京公交刷卡，将出现继"嘀""您好"之后的第三种声音。拥有这种卡片的人，就是南京"诚实守信好市民"荣誉的获得者。

2015年，南京率先启动国家信用示范城市创建工作。隔年推出"市民诚信卡"，根据南京市民信用状况，在已经拥有广泛发卡量的市民卡中链接、应用个人诚信信息，持有者在公共交通、文博场馆等领域可享受优惠。

今年7月11日，现代快报记者了解到，南京还在积极探索"市场力量、社会共建"，力争将"市民诚信卡"引入银行、文化休闲、医疗等更多应用场景。今后在南京，"诚信"不仅可以兑换成"真金白银"，出行能打折、旅游有优惠，还可以变身"通行证"，为市民贷款、医疗提供各种便利。

不到1分钟，市民卡变身诚信卡

7月11日上午10点，南京市熙南里智汇营业厅，市民周萍站到达一个特殊的窗口—— " 诚信卡专席"。在这里，她持有的市民卡将进行升级，变身"市民诚信卡"。

现代快报记者看到，周萍将市民卡交到营业人员手中，经过核验，确认她为民政部门报送的"诚实守信好市民"，点击升级，不到1分钟，有着就医、乘车等功能的市民卡，就变身为"市民诚信卡"。

今年56岁的周萍，是秦淮区增一岁居家养老服务中心的志愿者。2016年初，儿子在秦淮区开办了一家居家养老服务中心。"儿子是年轻人，哪懂照顾老人，我和老人们差不多大，更了解他们，也方便照顾。"周萍告诉现代快报记者，就这样，她在退休后主动成为一名助老志愿者，照顾老人们的生活起居。2016年，作为市AAA级社区居家养老服务中心的优秀员工，周萍被评为南京首批"诚实守信好市民"。

乘公交4折、坐地铁5折，免费游六朝博物馆，去金陵图书馆还能免押金办理读者证……与周萍相比，中北出租车公司的的哥戴洪林早就在享受到了"诚信卡"带来优惠。2016年11月1日，南京正式启用"市民诚信卡"，凭借献血量超过4000毫升、成功捐献造血干细跑，戴洪林成为最早纳入"诚实守信好市民"的人员之一，早在2017年初就办好了"市民诚信卡"。

据介绍，2016年以来，南京已累计有1.8万名符合申请"市民诚信卡"条件的"诚实守信好市民"。主要包括各级劳模、造血干细胞捐献者、献血4000毫升以上的志愿者、慈善捐赠人士、市级以上见义勇为人员和道德模范等。

引入社会共建，贷款、医疗都有优惠

"能受到褒奖的毕竟是少数，如何让诚信的福利惠及更多人？"南京市发展和改革委员会相关负责人表示，为鼓励市民主动守信，营造社会诚信氛围，从2017年开始，诚信惠民服务也正逐步扩展到全体无失信记录的南京市民。

如今，在"我的南京"APP上实名认证的个人，登陆后能查看"我的信用"版块。现代快报记者了解到，如果没有失信记录，市民凭借市民卡，就能在全市文博场馆享受费用减免等优惠。此外，在"我的南京"APP上，市民无须跑腿、填表、提供纸质证明，即可迅速获得线上授信，轻松拿到贷款。该负责人透露，这是基于"我的南京"APP和市民个人信用推出的"南京信e贷"。截至目前，已累计发放60亿元贷款，惠及约10万南京市民。

"除了公交、地铁等政府给的优惠，我们也在探索‘社会共建’的模式，让诚信市民在更多服务领域享受优惠。"该负责人告诉现代快报记者，利用诚信这张通行证，他们希望能撬动更多商业领域的增值服务。

现代快报记者了解到，去年开始，"市民诚信卡"应用开始走向更多领域、更多场景。南京正在打造"信易游"产品，不仅"诚信卡"持有者可以享受出游优惠，对于旅馆、商家也会进行信用评价，信用好的优先推荐给游客。

医院看病要反复排队、多次诊间缴费？今后，这种情况可能会有所改观。南京市有关单位正在积极推进的"信用付"就致力于解决这一痛点，利用信用贷款、市场机制让市民实现"先看病、后付费"。"只要没有失信记录的参保市民，在确认身份后就可以先检查、先拿药，事后在一定期限内完成付款。目前已经和几家三甲医院签了约。"

信用建设背后有个"最强大脑"

通过市民卡"加注"信用信息，实现公共服务领域的奖励，南京率先推出的"诚信卡"成为全市信用体系建设的一种有益探索。当前，南京的诚信体系建设分为政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法诚信四个方面，诚信卡属于社会诚信的一部分。

南京市发改委相关负责人表示，这背后，凭借的是由"信用南京"网站、南京市社会法人和自然人公共信用信息数据库、市区两级统一公共信用信息归集和服务平台组成的"一网两库一平台"全市公共信用信息系统。在这个"最强大脑"中，个人、社会法人和政府成为三大主体，信用信息归集覆盖到了70余个部门，迄今已汇集了相关信用信息14亿条，涵盖了守信和失信等信息的方方面面。

"要让守信的人一路畅通，让失信的人寸步难行。"该负责人介绍，南京在"信用联合激励""信息化便民服务""联合惩戒信用信息系统"方面做出了一系列探索。比如，利用全国首台"公共信用信息自助服务终端"，市民或企业法人可自助查询、打印信用报告。一些严重失信的企业，在招投标、领取政府补贴等方面，将被"一票否决"。

南京社会信用体系建设始于2002年，经过16年的发展，在南京，诚信立身、诚信兴业的观念不仅深入人心，信用也贯穿了政府管理服务全流程，融入到了经济社会发展各领域，积极推动了城市治理能力现代化，优化了城市生活环境和营商环境，诚信已经成为了彰显南京城市形象的一张亮丽品牌。