习近平这样讲述金砖合作之道

来源：央视网

央视网消息：习近平曾在2017年金砖国家领导人厦门会晤上说：“金砖合作之所以得到快速发展，关键在于找准了合作之道。这就是互尊互助，携手走适合本国国情的发展道路；秉持开放包容、合作共赢的精神，持之以恒推进经济、政治、人文合作；倡导国际公平正义，同其他新兴市场国家和发展中国家和衷共济，共同营造良好外部环境。”

如今，金砖国家已经携手走进第二个“金色十年”。金砖五国一步一个脚印，在各领域的合作不断走深走实。经贸往来日益密切，人文交流全面展开，运动会、文化节、电影节、传统医药高级别会议等活动百花齐放。

习近平曾多次论述金砖合作之道，引领金砖国家伙伴关系行稳致远。

志合者，不以山海为远 志合者，不以山海为远。我们来自世界四大洲的5个国家，为了构筑伙伴关系、实现共同发展的宏伟目标走到了一起，为了推动国际关系民主化、推进人类和平与发展的崇高事业走到了一起。求和平、谋发展、促合作、图共赢，是我们共同的愿望和责任。 ——2013年3月27日，习近平在金砖国家领导人第五次会晤时的主旨讲话 金砖国家合作的成功充分证明，不同社会制度可以相互包容，不同发展模式可以相互合作，不同价值文化可以相互交流。我们要坚持开放包容，在交流互鉴中取长补短，在求同存异中共同前进。 ——2015年7月9日，习近平在金砖国家领导人第七次会晤上的讲话 金砖国家同呼吸、共命运，既是息息相关的利益共同体，更是携手前行的行动共同体。 ——2016年10月16日，习近平在金砖国家领导人第八次会晤上的讲话 我们要加强在重大国际问题以及地区热点上的协调沟通，共同行动，推动热点问题的政治解决，携手应对自然灾害、气候变化、传染病疫情、恐怖主义等全球性问题。既要联合发声，倡导国际社会加大投入，也要采取务实行动，推动解决实际问题，注重标本兼治、综合施策，从根源上化解矛盾，为国际社会实现长治久安作出贡献。 ——2016年10月16日，习近平在金砖国家领导人第八次会晤上的讲话

开放包容 合作共赢 我们要共同防范和打击一切形式的恐怖主义，在反恐经验交流、情报分享、线索核查、执法合作等领域开展合作。中方支持加快金砖国家禁毒合作机制化进程，将同其他成员国携手推动解决地区和全球毒品问题。 ——2015年7月9日，习近平在金砖国家领导人第七次会晤上的讲话 我们应该在大局上谋划、关键处落子，本着共商、共建、共享原则，寻找发展政策和优先领域的契合点，继续向贸易投资大市场、货币金融大流通、基础设施大联通目标迈进。 ——2017年9月4日，习近平在金砖国家领导人厦门会晤大范围会议上的讲话 独木不成林。在经济全球化深入发展的时代条件下，金砖国家发展不能独善其身，必须在谋求本国发展的同时促进各国共同发展。 ——2013年3月27日，习近平在金砖国家领导人第五次会晤时的主旨讲话 国之交在于民相亲。只有深耕厚植，友谊和合作之树才能枝繁叶茂。加强我们五国人文交流，让伙伴关系理念扎根人民心中，是一项值得长期投入的工作。这项工作做好了，将使金砖合作永葆活力。 ——2017年9月4日，习近平在金砖国家领导人厦门会晤大范围会议上的讲话 我们应该坚持开放精神，发挥各自比较优势，加强相互经济合作，培育全球大市场，完善全球价值链，做开放型世界经济的建设者。我们应该坚持包容精神，推动不同社会制度互容、不同文化文明互鉴、不同发展模式互惠，做国际关系民主化的实践者。我们应该坚持合作精神，继续加强团结，照顾彼此关切，深化务实合作，携手为各国经济谋求增长，为完善全球治理提供动力。我们应该坚持共赢精神，在追求本国利益的同时兼顾别国利益，做到惠本国、利天下，推动走出一条大国合作共赢、良性互动的路子。 ——2014年7月15日，习近平在金砖国家领导人第六次会晤上的讲话

伸张正义 践行平等 金砖国家主持公道、弘扬正义，致力于建设公平公正的美好世界，是国际关系中的正能量。我们应该放大这种正能量，在国际事务中共同提出方案，伸张正义，践行平等。 ——2014年7月15日，习近平在金砖国家领导人第六次会晤上的讲话 我们要继续做国际和平事业的捍卫者，坚持按照联合国宪章宗旨、原则和国际关系准则，按照事情本身的是非曲直处理问题，释放正能量，推动构建合作共赢的新型国际关系。 ——2016年10月16日，习近平在金砖国家领导人第八次会晤上的讲话 金砖国家都热爱和平、珍视和平。实现世界持久和平，让世界上每一个国家都有和平稳定的社会环境，让每一个国家的人民都能安居乐业，是我们的共同愿望。 ——2013年3月27日，习近平在金砖国家领导人第五次会晤时的主旨讲话

（整理/杨小淼）（网站首页图：新华社资料图片）