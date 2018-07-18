习近平在阿联酋媒体发表署名文章

来源：新华网

新华社北京7月18日电 7月18日，在对阿拉伯联合酋长国进行国事访问前夕，国家主席习近平在阿联酋《联邦报》、《国民报》发表题为《携手前行，共创未来》的署名文章。文章如下：

携手前行，共创未来

中华人民共和国主席 习近平

应哈利法总统邀请，我将于7月19日对阿拉伯联合酋长国进行国事访问。这是我今年首次出访的第一站，也是我再次当选中国国家主席后访问的第一个阿拉伯国家。

中阿两国人民友谊源远流长。早在2000多年前，我们的祖先就通过古代丝绸之路互通有无、相知相交。7世纪，双方又打通了海上贸易往来通道，中国的丝绸、瓷器销往阿拉伯半岛、东非、欧洲，阿拉伯香料和珍珠也登船经印度洋前往中国。

1984年中国同阿联酋建交，掀开了交往合作的崭新篇章。过去的34年，是两国传统友好深化发展、民间往来迸发涌流的活跃时期，中国人民不会忘记2008年中国四川汶川特大地震发生后，阿联酋政府捐款5000万美元所体现出的患难真情。过去的34年，是两国快速发展、在欧亚大陆两端创造发展奇迹的时期，如今中国已成长为世界经济增长的重要引擎，阿联酋也成为阿拉伯世界的发展绿洲。过去的34年，是两国探索适合自身国情发展道路的时期，两国在加速迈向现代化的同时都保持了自身独立性。两国发展理念相近，政策目标相通，合作纽带越来越紧，已成为发展建设中优势互补的真诚朋友，沟通协调国际和地区事务的重要伙伴。

2012年，阿联酋成为首个同中国建立战略伙伴关系的海湾阿拉伯国家，双边合作快速发展，内涵更加丰富。特别是2015年12月，阿布扎比王储穆罕默德访华，我们就发展中阿关系达成重要共识，引领两国友好合作取得了一系列标志性成就。

——能源合作延伸到上游。2017年，阿方将阿布扎比陆上石油区块共计12%的特许经营权授予中国企业，这是中国在中东产油国首次获得上游合作份额。2018年3月，阿方又将阿布扎比海上石油区块所属2个油田各10%的特许经营权授予中国企业。

——产能合作迈出历史性步伐。中阿联合建设运营的哈利法港二期集装箱码头项目将于2019年第一季度投入运营，年处理能力240万标准箱。设在哈利法港临港工业区的中阿产能合作示范园进展良好，目前共有16家企业签署入园意向协议，投资总额约64亿元人民币。

——高新领域合作逐步兴起。中阿合作建设中的迪拜700兆瓦光热发电项目是世界上规模最大、技术最先进的光热发电站；作为丝路基金在中东的首单投资，哈斯彦清洁煤电站建成后也将是中东首个清洁燃煤电站。

——金融合作深入开展。2015年12月，两国央行续签本币互换协议，签署在阿联酋建立人民币清算安排合作备忘录，并同意将人民币合格境外机构投资者试点扩大到阿联酋。中阿共同投资基金已完成12个项目、总额10.7亿美元的投资决策。

——人文交流蓬勃发展。阿联酋成为中国公民首站旅游人数最多的中东阿拉伯国家，2017年，中国赴阿联酋游客数量首次突破100万人次，在阿联酋过境游客约350万人次。2017年，阿联酋在中东国家中率先获得持普通护照公民赴华免签待遇。阿联酋“青年大使”项目迄今已成功举办6届中国行活动，百余名阿联酋青年精英赴华交流参访。

新的征程需要果敢的引领者，新的使命需要勇毅的担当者。我在2014年面向阿拉伯世界提出共建“一带一路”倡议，得到所有阿拉伯国家热烈响应。阿布扎比王储穆罕默德更是富有远见地回应说：“在以新的丝绸之路这一现代方式加强中国同阿拉伯世界沟通的桥梁上，我们有着共同的抱负。这一合作框架之所以必要，是因为尽管我们的关系已取得了快速发展，但我们的雄心远高于此。”

共建“一带一路”植根于古丝绸之路的历史土壤，顺应阿拉伯国家推进经济多元化和工业化的发展需求。我期待通过这次访问，同阿联酋领导人一道描绘合作蓝图，释放合作潜力，为中阿关系提挡加速，打造中阿共建“一带一路”命运共同体，更好造福两国人民。

我希望，两国携起手来：

——做真诚互信的战略伙伴。当今世界正处在大发展大变革大调整时期，中阿应该加强沟通和协调，维护和拓展双方在国际和地区事务中的共同利益，为促进世界和平、稳定、繁荣贡献正能量。

——做共赢共享的合作伙伴。中阿应该在共建“一带一路”框架内加强政策沟通，加快融合发展，共同维护多边贸易体制，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

——做互学互鉴的交往伙伴。中阿应该加强文化、教育、旅游、青年、媒体等领域合作，做不同宗教、不同文明对话互鉴的桥梁。中方将在阿布扎比开设中国文化中心，支持并参与迪拜在2020年举办中东地区首届世博会。

——做实践先行的创新伙伴。我们是敢为人先、追求卓越的民族，中方正在实施创新驱动发展战略，阿联酋也在推进“国家创新战略”、“2050能源战略”、“第四次工业革命六大支柱设想”，双方可以同向发力、相互促进，在更多高新技术领域寻求合作突破。

时代潮流滚滚向前，世界发展常变常新。中阿两国虽然相距遥远、国情千差万别，但都拥有极具奋斗精神、创造精神、追梦精神的人民。我曾说过，“中国人民自古就明白，世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗”。阿联酋“国父”扎耶德总统也说过，“为国家带来进步的不仅仅是石油，还有这个国家人民所作出的努力”。只要两国人民共同支持和参与，就一定能够创造两国合作共赢新历史，为我们共同的世界、共同的未来作出更大贡献。（网站首页图：新华网图片）