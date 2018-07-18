【壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40年】“八八战略”15年 解码浙江“优势”

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：思想决定格局，战略引领发展。15年前，时任浙江省委书记的习近平聚焦“如何发挥优势，如何补齐短板”两个关键问题，为浙江量身打造了引领发展的“八八战略”。15年来，浙江干部群众一张蓝图绘到底，让今天的浙江，不管是经济发展，还是开放程度、人均收入，都处在全国领先行列。

海宁皮革、长兴蓄电池、黄岩模具，15年前的浙江，块儿状经济发展迅猛。大唐，这个只有3万人的小镇，一年可以产70亿双袜子，相当于给全世界每人织一双袜子还有富余。

像袜子这样的块儿状产业，浙江有600多个，怎么发挥它们的优势？“八八战略”指明了方向：“加快先进制造业基地建设，走新型工业化道路，用高新技术和先进适用技术改造提升传统优势产业。”

从那时起，诸暨从简单地制造袜子向创造袜子转变，如今，当地袜子企业减少了近一半，产值却提高了4倍。而浙江的600多个块状产业中，已经有500多个产值超过5亿，块儿状经济已提升为现代产业集聚。

发挥好现有优势，还要发掘好潜在的优势，浙江西部大都是山区，15年前，当地人爱山也讨厌山。

调任浙江仅半年，习近平同志就4次调研衢州、丽水等浙西山区，寻求这里的“开山之道”。

随后出台的“八八战略”，其中一条就是要求浙江要发挥生态优势，创建生态省，打造“绿色浙江”。

当山成为优势，一切豁然开朗。生态产业和乡村旅游现在已经成为浙江西部山区的支柱产业，开化县年人均收入从不到3600元增长到超过3万元。

15年来，在“八八战略”引领下，浙江不断强化现有优势、发掘潜在优势、变劣势为优势，走上了高质量发展的快车道。