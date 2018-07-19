《邪不压正》彭于晏毛遂自荐拿下角色，深感“内心被掏空”-“我不会服输，会有跟他拼了的感觉”

晨报记者 陆乙尔

姜文“四年磨一剑”的新片《邪不压正》正在热映中。戏里，李天然飞檐走壁，动作戏拳拳到肉，成了快意恩仇的江湖人。戏外，围绕着男主角彭于晏的“江湖恩怨”也不曾停歇，他的演技、口音、身材都是焦点。在接受晨报记者采访时，彭于晏透露，最初毛遂自荐，抱着平常心去试戏，“先跟导演认识嘛，说不定别的角色还有机会。”而真正投入拍摄后，他深感每场戏都被掏空，“应该说我很难达到他的标准，每场戏都演很多很多条。”

谈 口音 “他总觉得我的声音太‘小孩’了”

2016年，彭于晏听说姜文要开一个新戏，就通过各种方式寻找机会去“面试”。看完原著小说《侠隐》后，他与姜文见了面，“一开始给你的感觉很凶，有距离，但坐下来吃饭后，其实他聊的东西很生活。”在见过几次面之后，彭于晏便拿到了该片主人公李天然的角色，“刚好这部电影有打戏，我可以打，也可以练，中英文都可以。”

对于彭于晏来说，身材管理是为角色惯常的付出，而最大的挑战无疑是口音上的调整。片中的李天然青年时期生活在美国，但少年时都是在北平生活。姜文要求要有北京口音，但不要特别重。在争取到这个角色之前，彭于晏每天都会通过微信和录音读小说里的段落给姜文听，“我一直被他纠正，他总觉得我的声音太‘小孩’了。”姜文希望说台词不要音太高或者带着鼻音，就像正常讲话那样，这也是彭于晏在开拍前努力攻克的难关。

由于姜文的电影往往在一场戏开拍前几分钟才能拿到剧本，在极短的时间里又要记台词又要揣摩表演，对于北京话还说不利索的彭于晏来说难上加难。“他跟我说不用担心，说我不想让你准备太多，到了现场准备就行。所以我大概知道，这对我会是非常艰难的挑战。”到了实拍时，每场戏开拍前对于彭于晏来说仿若“战争”，拿到台词后必须争分夺秒地和其他演员对戏。

谈 姜文 “他的眼睛可以看透我”

片中，李天然犹如一颗棋子，无意间卷入他人布局，影响他最深的毫无疑问是姜文饰演的幕后操盘手蓝青峰。这样的关系似乎也延伸到了戏外，彭于晏第一次和“向来很严格”的姜文合作，深感“内心被掏空，身体被榨干”，“应该说我很难达到他的标准。每场戏都演很多很多条，当导演要求再来一遍的时候，我会不服输，会有跟他拼了的感觉。”

比如影片最后两人坐车一起去琼岛，对话的语速之快与信息量之大让人印象深刻，彭于晏甚至给人感觉已经进入了“疯魔状态”，“台词特别多，尤其是导演的，我们对词对了好几遍，但每一条我们都是从头到尾很顺地拍完。”实际上，那场戏也的确是在拍摄接近尾声时进行的，“在戏里我叫他’蓝爸爸’，戏外和导演相处久了，某种程度上他也像我父亲一样。”彭于晏说，在车上看着姜文的背影，拿枪顶着对方肩膀时，心里“很爽”又很“心痛”，“从第一场戏到最后一场戏，他的存在能让你相信自己，这不需要演，你看到他的时候就觉得自己是儿子。”

戏里，李天然对蓝青峰“又爱又恨”，戏外，彭于晏确实有些“怕”姜文。“他的眼睛可以看透我，看得出我们有没有在那个状态，我有一点点不对和走神，他都看得很清楚，但他还是会让你很放心地继续表演，不会给你任何压力，让你表演受限，他反而会让你更疯狂一点，再把你抓回来。比如钟楼那场戏，要有一种情感爆发，我没准备，不知道台词要怎么爆发，拍了好几条后隔天又重拍。”

谈 周韵 “她很会照顾对手演员”

屋顶之上，有阳光、有美人，李天然与关巧红在此“巧遇”，这里成了男女主人公的乌托邦。周韵饰演的这位裁缝店老板也是李天然成长之路上的关键人物，在她的不断刺激下，男主人公终于克服了恐惧，直面仇敌。

在彭于晏看来，两人的关系更接近心灵伴侣。“李天然没有人可以说话，巧红是和他最没关系的，但她最了解他，这种感觉很微妙。常常会有这种缘分，你认识一个人，完全不熟，但你愿意跟她讲所有的故事。李天然和巧红在那个年代里互相帮助对方，慢慢培养出了感情。”

与导演的妻子演感情戏，彭于晏笑称“刚开始觉得会被导演打”，不过后来他感受到了身兼制片人的周韵对演员的体贴。“周韵姐了解所有演员的角色以及剧情，我们在现场有很多创作，她常常邀请我们一起聊。她很会照顾对手演员，如果前一天收工晚，第二天又有重场戏，她会提出开机时间延后一点，让我多休息一会儿。这在别的剧组不会出现。”

影片最后，屋顶上李天然与关巧红的告别令人唏嘘和感动。彭于晏回忆，拍那场戏时他真的很难过，因为那是他们在云南拍戏的最后一天。“从早上开始对词，改台词，一直练一直练，还要配合导演要求的自然光、房顶的黑烟，非常难完成。先拍关巧红那一边，我看她（周韵）在烟里熏着，在太阳下晒着，都黑了一个档次，但她什么话都没有说。拍到我这边，她也激发了我很多，让我自然而然地投入角色。”