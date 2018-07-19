上海劳力士大师赛10周年 费德勒献唱中文生日歌

晨报记者 王嫣

作为亚太地区乃至全球最具有影响力的赛事，2018年上海劳力士大师赛将于10月6日至14日在旗忠森林网球中心拉开序幕。7月18日，赛事票务销售正式启动。今年，赛事恰逢“10周年”纪念，特别推出“大师训练营、超级FAN”等超值票务产品。开票同时，由赛事诸多标志性元素设计而成的10周年图标也揭开神秘面纱，将于即日起亮相于赛场内外一系列的10周年活动中，让观众感受上海劳力士大师赛“十”足的魅力。

上海劳力士大师赛这项亚洲唯一的ATP1000赛事，自2009年落户上海已成功举办九届。凭借高水准的对决、热烈的嘉年华氛围和顶级的观赛服务体验，曾连续五年获得“年度最佳ATP1000赛事”的荣耀，在ATP办赛历史上绝无仅有。

值此10周年之际，赛事收到了来自各方的祝福，其中包括六次来沪参加上海劳力士大师赛并两次问鼎冠军的罗杰·费德勒。这次，费德勒通过一段创意视频提前为大师赛庆生。视频中，费德勒与好友——大师赛吉祥物“大狮”来了次亲密的二人约会，欲共同为将要过10岁生日的大师赛送上一份秘密惊喜。瑞士人不仅球技了得，更是一位善于制造惊喜的智多星，心情大好的他不仅贡献了不少好点子，还唱起了中文版的生日歌，将10周年的欢乐气氛提前传递给了所有热爱大师赛的球迷朋友。最后，费德勒也不忘再次与大家相约“上海见”。

上海劳力士大师赛喜迎10周年，赛事为回馈广大球迷，连续第二年推出了“大师训练营”赛票。今年的大师训练营由梅赛德斯奔驰呈现，将给大家带来更多惊喜。广大球迷朋友可通过会员商城（www.meclub.org）或天猫大师赛官方旗舰店（masters.tmall.com）购买此赛票，在10月6日提前欣赏费德勒等大牌球员在中央场馆训练的场景。

今年赛事特别针对铁杆球迷全新推出“超级FAN赛票”。FAN赛票涵盖周三（10月10日）、周四（10月11日）两日赛票，区域面对球员休息区，是为球员呐喊助威的绝佳地点。即日起在天猫大师赛官方旗舰店购买超级FAN套票的观众，还可获得上海劳力士大师赛10周年限量版都市旅游卡一张这份好礼，绝对超值划算。

目前官方售票已经开始，购票及了解具体票务信息请关注久票网（www.jusstickets.com）、天猫大师赛官方旗舰店及会员商城。赛事更多信息请关注官方微信：上海劳力士大师赛。