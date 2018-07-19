周俊辰助攻登巴巴进球，申花1∶0战胜泰达

晨报记者 甘慧

U19队员周俊辰助攻，时隔两年重新踏上虹口足球场的登巴巴进球，绿地申花以一种大家最为期待的方式，打破了场上僵局，在间歇期后的首场中超联赛中1∶0战胜天津泰达。

昨天是工作日，上海也是持续晴热的天气，但是还是有很多申花球迷赶到了虹口足球场，观看晚上在那里进行的申花与泰达的比赛，而这其中有一部分是冲着登巴巴来的，他们不想错过“虹口之王”登巴巴回归申花的首场比赛。

没有任何悬念，登巴巴出现在了球队的首发阵容中，另外两名外援是伤愈的莫雷诺和瓜林。比赛开始后，登巴巴很快进入状态。前场进攻中，登巴巴成为球队的一个支点，防守中，登巴巴也是回撤很深，甚至还回到自己的角球区附近进行防守。

在球队迟迟打不开局面的时候，登巴巴不负众望，成为了最终那个一锤定音的关键先生。第83分钟，周俊辰从左路杀入禁区摆脱白岳峰防守后倒三角横传门前，登巴巴轻松推射空门入网，申花最终1∶0战胜了天津泰达。

周俊辰是U19的小将，二次转会期与朱辰杰、蒋圣龙、徐皓阳一起被抽调到一线队。第80分钟，在球队迟迟未能取得进球的时候，主教练吴金贵将第三个换人名额用在了U19小将上，周俊辰换下了曹赟定，出任左边前卫。在上场后的第二次触球中，周俊辰左路突破，一脚非常到位的倒三角传球送给了已经包抄到门前的登巴巴，后者推射得手。