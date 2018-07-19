晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市震荡走高，沪市重回2800点，盘中食品饮料、环保工程、景点及旅游等板块涨幅居前，午后沪市突然跳水，日K线收出4连阴，收报2787.26点，下挫10点。市场成交量依然低迷。

能源板块需求旺

今年以来电煤需求大幅增加，上半年全国电煤消耗量同比增长超过了1亿吨，为近十年来少见，增幅已接近去年全年水平。预计迎峰度夏期间电煤需求仍将旺盛，夏季用煤高峰月的最高日耗，将比去年明显增加。

同时上半年全社会用电量同比增长了9.4%，是2012年以来同期最高水平。入夏之后，空调制冷用电负荷增加，全国日发电量迅速上升，最高已突破206亿千瓦时，接近去年夏季峰值，预计后续用电负荷还会明显增加，部分地区可能出现高峰电力紧张。

天然气方面，受工业和发电需求持续处于高位等因素影响，天然气需求淡季不淡，上半年表观消费量1348亿立方米，增速高达17.5%。

长三角打造通信枢纽

根据三大运营商公布的5G试点城市名单，上海、南京、杭州、苏州四个长三角节点城市均已入围。上述城市的试点工作已按计划展开。以上海为例，三大运营商当地分公司均表示，将对标国际最高标准最好水平，建设上海地区的5G网络，2018年验证5G端到端组网能力，为2019年试商用、2020年全面商用奠定基础； 期间，还将展开物联网、车联网、智慧城市等应用测试，进一步探索各类5G应用和业务。

依据《长江三角洲城市群发展规划》，到2021年，中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔将在长三角累计投入资金超过2000亿元进行5G基础设施建设。在此期间，长三角地区还将以上海亚太信息通信枢纽和南京、杭州等国家级互联网骨干直连点为基础，加快区域通信枢纽和骨干网建设，打造世界级信息通信枢纽。

大概率进入震荡筑底

上证综指短期4连阴，但跌幅不大，这给了市场信心短期回升的基础，A股仍以结构性行情为主。目前，市场估值位于底部，未来情绪面的修复或政策预期的边际改善，都可能引发市场的阶段性反弹。

而在结构性行情面前，技术修复与热点再布局正在逐步展开，未来A股将大概率进入一个较长的震荡筑底阶段，目前正处于较好的长期配置时点，投资者可着手稳步建仓，布局中长线。投资者最应该关注的是三大类股票：一是具有新兴战略行业潜质的科技股，如芯片、软件、5G通讯等；二是消费类的绩优白马股，如医药、食品饮料、家电等；三是基本面尚可，但短期利空集中兑现后的超跌低价股。