创业板中期业绩增速回落

记者 曹西京

晨报讯 截至7月15日，A 股上市公司2018年中报预告已经披露完毕。全部A股中五成以上已经披露中报相关信息，其中中小板和创业板上市公司业绩预告披露率100%。统计业绩预告显示，全部A股公司二季度净利润增速高于一季报，但各板块分化：主板公司二季度净利润增速显著回升，中小板公司增速微幅下降，创业板上市公司净利润增速在一季度短暂反弹后再度回落。分行业看，采掘、商业贸易、钢铁等行业净利润增速明显回升，而综合、通信、建筑材料等行业净利润增速明显下滑。业内人士认为，A股整体基本面仍在改善，当前市场估值处于历史底部区域，权益资产具有投资价值，但创业板中报增速大幅回落值得警惕。

浙商证券分析，2018年中报创业板全体归母净利润同比增速为10.14%，较一季度下降20%。剔除市值超过千亿的两家公司宁德时代和温氏股份(一季度盈利14亿，二季度亏损5亿)业绩下滑的影响，创业板归母净利润同比增速14.94%，较一季度下滑了16.8%，并且低于2017年第一季至第三季度的同比增速。

今年半年报中，创业板公司出现了较多计提商誉减值准备和坏账损失的情况，是造成了许多公司业绩大幅下滑的主要因素，比如宜通世纪、金龙机电、华录百纳等。总的来说，创业板受资产减值损失的影响要远远大于中小板。

从细分行业看，创业板医药、化工、机械、电子、传媒等行业的利润占比超过一半，前三个行业的中报业绩显著正增长。其中化工企业69家，反映出创业板中化工景气度攀升。

不过，除了医药生物行业外，其他创业板细分行业中报业绩增速相对于一季报均明显减速，广发证券戴康认为，这意味着，创业板中报业绩减速并不是由个别公司的扰动造成的，而是创业板细分行业的整体性趋势。

电子、纺织服装和公用事业的净利润同比增速下滑较为明显。虽然电子行业整体业绩增速下滑幅度较大，但剔除坚瑞沃能和金龙机电两家上市公司，创业板电子行业的净利润同比增速8.24%。公用事业受制于紧缩的信用环境，环保类PPP上市公司如神雾环保和盛运环保债券违约，引发业绩大幅滑坡。纺织服装的业绩增速下降是由于上半年市值较大的两家公司延江股份和探路者的高额非经常性损益所致。