操盘工作室-抓牛票更重要

风雨

对于A股最近能够“稳下来”的主要原因，每个人都有自己的解释。高智一直强调的就是估值已经到了历史低位区域，每一次估值来到历史低位时，股市都是大幅反弹，甚至走出轰轰烈烈的大行情，因为这是实实在在的市场底。但也有不少人认为，近期大盘之所以结束暴跌，主要得益于外围不可控风险因素的落地，同时在上周初市场本来预测的“灰犀牛”似乎没有发生，于是场内悲观情绪得到修复之后，A股投资者风险偏好逐步抬升。

“我觉得不管是出于何种原因止跌，如果没有一个正确认识，这次底部的止跌行情很多人还是没有能及时捕捉。”高智说。看到机会来了，不敢下手，只能叹息。

“没有抢到2691点反弹的，后面应该还有机会。目前市场已具备底部的必要条件，但二次探低的可能依然存在。当前市场已经具备累计跌幅高、估值处于低位、破净股占比高、换手率低的特征，与历史上几次底部区间具有较高的相似度，但由于尚未出现有力的带动市场向上突破的有利因素，前期压制市场情绪的因素也未完全消散，短期内震荡格局可能仍将延续，但结构性的投资已经大把大把出现。”郁教授道。从技术面来看，源于上周的反弹到本周很可能会告一段落，很多个股在短时间内已经大涨了10%至20%左右，短期高点随时会出现。

“从基金仓位在历史上底部位置时的表现看，其仓位下降是明显的，2008年、2013年、2016年几次底部基金仓位分别为62.88%、78.42%、64.96%。目前基金仓位为54.68%，仓位保持在从2016年11月开始的50%至60%区间内。所以大盘即便有反复也不用太紧张。”高智说。在本轮下跌中，有一点几乎形成共识，就是越来越多的投资者开始认可，市场这一轮的优劣分化可能是历史性的，除强者恒强外，有一批股票可能再也爬不起来，与成熟市场一样，今后会有一大批“仙股”躺底。所以抄到底是一回事，买没买到强势牛股又是另一回事。

今日行情预测：探低回抽

仓位：70%

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