上市一个多月，股价翻三番-签约合作，宁德时代“朋友圈”添宝马

晨报记者 林劲榆

将宝马揽入怀中，宁德时代已经拥有了上汽、东风、奔驰、本田等等国内外重量级的合作伙伴，伴随新能源汽车市场的爆发，宁德时代也成为动力电池领域最吸引眼球的企业。

昨天，华晨宝马与宁德时代新能源科技股份有限公司在京签订《战略合作协议》，双方将在既有长期伙伴关系的基础上进一步深化合作。与此同时，在过去半个月内，宁德时代股价大幅上涨超过20%。

华晨宝马拟入股宁德时代

根据协议，华晨宝马向公司购买电池产能建设项目，项目金额为人民币8.15亿元。该项目将用于为华晨宝马或其指定关联方生产和供应指定产品。华晨宝马将向公司长期采购指定型号的动力电池产品，并为此向公司支付人民币28.525亿元的初始预付款。

另外，华晨宝马有权对宁德时代进行股权投资，该项投资上限金额为人民币28.525亿元，具体投资方案以届时公司股东大会审议通过的方案为准。

根据这份协议，宁德时代成为华晨宝马在锂离子电池领域的战略合作伙伴，将为华晨宝马全线新能源车型的下一代动力电池提供电芯。此外，华晨宝马还将向宁德时代购买位于福建宁德的一项电池产能建设项目，该项目将用于为华晨宝马的新能源车型生产电芯。

而华晨宝马也将成为宁德时代股东，无疑对于宁德时代是一针强心剂，这对于已经拥有了上汽、东风等中国本土车企股东的中国最大的动力电池制造商而言，拥有了另一个长期固定的买家。

以宁德时代当前超过千亿市值来看，华晨宝马28.525亿元人民币的投资上限金额所占宁德时代股比将不超过3%。

或成最大动力电池供应商

昨天，宁德时代平盘收盘，收盘价82.28元，近半个月的涨幅已经超过20%，再回看6月上市时的发行价25.11元，宁德时代股价已经翻三番，可谓相当耀眼。与宁德时代一同上涨的还有众多相关概念股，比如天华超净近半个月内，股价也接近翻番，十天来，泛海控股股价涨幅超过30%。7月6日以来，锂电池指数累计涨幅5.6%，跑赢同期大盘。

市场对于宁德时代的期望值显然相当高，伴随中国新能源汽车市场的迅猛发展，新能源汽车进入备货景气周期，而宁德时代正在成为全球汽车行业最大的动力电池供应商。

据动力电池应用分会的数据，2018年6月动力电池装机量为2.87GWh,同比增长33.58%，其中宁德时代以1.08GWh的装机量位列第一，占比37.77%，动力电池环节集中度逐步提升。与此同时，在全球范围内，宁德时代已与奔驰、宝马、大众、本田等展开合作，2017年，宁德时代锂离子动力电池销量为11.85GWh，位居全球第一。