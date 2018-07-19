称认同俄罗斯没有干预美国总统选举的说辞是“口误”-掀舆论风暴,特朗普认错改口

陈丹（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普17日改口，说前一天认同俄罗斯没有干预美国总统选举的说辞是“口误”。

特朗普16日与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的言论在美国国内引发政治风暴。一项民意调查显示，过半美国人不认可特朗普对美俄关系的处理。

过半美国民众不满意

特朗普和普京联合记者会结束后，路透社和国际民调机构益普索集团联合调查全美千余名注册选民，结果显示，55%的民众不满特朗普对美俄关系的处理。

尽管有多次机会就所谓俄方干预美国总统选举一事公开向普京发难，特朗普在记者会上意外地称赞普京“强硬、有力”地否认美方情报部门所下结论，即俄罗斯政府干扰2016年美国总统选举、帮助当时的共和党候选人特朗普胜选。

联合民调显示，59%的美国民众认定俄罗斯干预选举；各有38%的民众视俄罗斯为美国“敌人”或“竞争者”，只有8%视俄罗斯为“朋友”。

不过，共和、民主两党选民分歧明显。71%的共和党选民认可特朗普对美俄关系的处理，民主党选民只有14%。

51%的美国人相信政府能找到特朗普政府“通俄”证据；持这一看法的民主党和共和党选民占比分别为77%和19%。52%的美国人相信特朗普或其竞选团队中的某个人与俄罗斯联手干预选举；民主党和共和党选民持这一看法的比例分别为81%和19%。

特朗普的总体民意支持率似乎没有受与普京会晤影响。这项民调显示，42%的美国人满意特朗普就职后的表现，契合他就任一年半以来所获支持率的平均水平。

称说错话是因语法错误

特朗普16日在联合记者会上责怪美国司法部，称“通俄”调查是“我们国家的灾难”。情报人员“说是俄罗斯（干预选举）……普京刚刚说不是俄罗斯。我不认为有任何理由会是它（俄罗斯）”。

超过24个小时后，特朗普把这番惊人之语归咎于一处语法错误。他在白宫一场会议开始前向媒体记者解释：“我说了那个词‘会’，而不是‘不会’……那句话应该是‘我不认为有任何理由不会是它’。”

特朗普主要依据事先备好的文稿发表讲话，说他完全相信美国情报机构、接受它们所获结论。路透社注意到，他似乎绕过干预选举一事应由谁承担责任。“也有可能是其他人，”特朗普说，“外头的人多得是。”

特朗普说，政府将全力阻止俄罗斯干预今年美国国会中期选举。《洛杉矶时报》报道，在场记者喊叫着提问，问特朗普是否会批评普京。特朗普没有理睬，白宫幕僚随后把记者们关在会议室门外。

民主党人不屑特朗普的声明，认定它不过是在“控制政治损失”。

众议院情报委员会民主党籍成员亚当·希夫说，特朗普“只是在努力收拾他昨天造成的残局，但这并非任何简单的声明所能修复”。参议院民主党领袖查克·舒默认为，特朗普把干预选举的责任推向“其他人”，再次凸显他的软弱，“说明他害怕直面普京”。

多名民主党籍参议员说，希望特朗普与普京会晤时在场美方翻译人员到国会说明两人谈话内容。