9岁男孩患“怪病”，世界仅200例-上海首次采用脐带血造血干细胞移植治疗高IgE综合征病例

晨报记者 陈里予

9岁的乐乐被一种“怪病”侵袭，大半年来反复咳嗽并出现肺炎。经过基因检测后，一纸基因诊断报告让所有人震惊了：高IgE综合征！全世界仅有200多例报道。昨天，上海市脐血库“休眠”了8年的脐带血造血干细胞，经过工作人员仔细确认、复苏后，缓缓输入乐乐体内。据悉，这是上海首次采用脐带血造血干细胞移植治疗高IgE综合征的病例，也是中国干细胞集团完成的第3500例移植。

莫名出现反复咳嗽、肺炎

去年五月，乐乐开始咳嗽、喉咙里有浓痰，并出现了肺炎。原以为就是一次普通的感冒，但是此后乐乐却没有恢复。吃了药以后仅一周，好不容易遏制的症状却莫名地又出现了：咳嗽、发烧、肺炎……白细胞高得离谱。在用遍了所有可以用的药物以后，乐乐的状况持续了大半年。

经过基因检测后，一纸基因诊断报告让人震惊：高IgE综合征！儿科医院免疫科主任王晓川告诉记者，这是一种临床极为少见的先天性原发性免疫缺陷病。目前为止，全世界仅有200多例报道，而在国内更是只有个案报道。这是一种多系统损害为特征的疾病，包括反复葡萄球菌感染、肺脓肿、湿疹等，最显著的特征是血中IgE显著增高。多在婴幼儿期发病，常持续终生。

顺利完成移植

乐乐爸爸告诉记者，乐乐出生后6个月出现过面部皮肤出疹，并反复增多、蔓延至双手臂。3岁进幼儿园后，开始频繁出现呼吸道感染和中耳炎……乐乐随父母找到复旦大学附属儿科医院副院长、血液科学科负责人翟晓文教授。翟晓文教授马上联合血液科、免疫科等多科室会诊，最终确定了脐带血造血干细胞移植的方案。随即，向中国干细胞集团上海市脐血库发出配型申请。

5月2日，好消息传来，经检索配型，上海市脐血库为乐乐配得一份HLA10/10全相合的脐带血造血干细胞。7月18日，经过中国干细胞集团与复旦大学附属儿科医院的共同努力，乐乐顺利完成了脐带血造血干细胞移植。翟晓文教授表示，移植很顺利，希望新细胞的注入能够让乐乐逐渐康复起来。

脐带血造血干细胞移植已成为目前世界范围内治疗血液病和免疫系统疾病最有效的手段之一。