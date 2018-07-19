地铁厕所启动新一轮改造　进博会相关线路厕所将全部设站台上-申城今冬205座公厕提供热水洗手

晨报记者 郁文艳

市市容环境质量监测中心介绍，上海的公厕在干净整洁的基础上将进一步提高便利性和人性化。今年冬季，205座公厕将开始供应热水洗手。地铁厕所已启动新一轮改造，2号线、10号线、17号线等涉及进口博览会的线路，厕所将全部设置在站台上，方便乘客寻找。

相对而言，地铁措施因通风条件限制异味比地面上的公厕重。市市容环境质量监测中心介绍，市交通委已出台厕所改造技术标准并启动新一轮地铁厕所改造，包括对客流大、使用频率高的厕所增加厕位等。

据悉，在进口博览会相关的2号线、10号线、17号线等线路上，将增加厕位引导，厕所全部设置在站台收费区内，便于乘客寻找。

此外，卫计委将加强和全面推广医院卫生间的无障碍设施建设，正在研究制定医院卫生间星级标准、保洁服务标准和和监督检查标准等。市商务委也将加强菜场厕所短板的管理。

市市容环境质量监测中心介绍，今年全市计划新建64座环卫公厕，上半年已完成5座；计划改建253座环卫公厕，已完成13座；计划增配第三卫生间106个，已完成6个。

此外，市文明办联合市绿化和市容管理局、市旅游局将于本月在全市范围内开展2018年度上海“最美厕所”征集及评选活动。主办方将通过专业评审、网络投票和媒体寻访等方式甄选出40座厕所入围候选名单，最终评选出20个“最美厕所”。