“水晶天”已持续一周 今天或出现高温日

晨报记者 徐妍斐

在高温肆虐我国的中东部的7月中旬，申城的天气却意外悠哉。虽然太阳还是晒人的，可离着高温总差一口气。加上海上东南风吹拂，澄净的蓝天上白云朵朵，美丽的“水晶天”停留上海已超过一周了。

海风送来洁净空气和白云

今年7月以来，本市还未出现一个高温日。17日，申城最高气温34.5℃，昨天又小升0.2℃，34.7℃，依然未及高温线。而在第8号台风“玛莉亚”外围气流影响下，申城的纯净蓝天飘起了朵朵“棉花糖”，登高望去，浦江两岸在“水晶天”的映衬下景色如画。

7月中旬以来，申城虽然晴热，但在东南风劲吹下，气温总差高温线一口气，天空更是像单曲循环，蓝天白云之后还是蓝天白云。天空“高颜值”，也激发了人们用照片记录城市美景的热情。

为什么最近上海的“水晶天”维持了那么长时间？风向是个关键词。近来申城一直处在副高中心偏南位置，近地面主导风向为东风或东南风，这是海上来的风。夏季时海洋升温慢，陆地升温快，海洋温度比陆地要低，此时吹起东南风，自然会清凉一些。而且海上来的风洁净度较高，使得空气质量佳。

气象部门介绍，“水晶天”与副高的位置和强度有很大关系，最近副高强盛，又盛行东南风。后期随着海上台风的生成，副热带高压将一定程度北缩。但只要大的天气系统不改变，蓝天白云的舒爽天气就会持续。

今天风力有所减小

夏季天气的“大BOSS”无疑是副热带高压。它是位于西北太平洋上的高压单体，常年存在，是一个稳定而少动暖性深厚天气系统。冬天，副高蜷缩成一团，强度和范围都会减小。随着气温慢慢升高，副高逐渐扩大地盘，位置不断向北移动，尤其到夏天来临的时候，它会变得更加雄壮有力，“圈地”范围甚至可以占整个北半球面积的1/5-1/4。在夏季，酷暑的持续、雨带的变化、台风的走向背后都有副高的影子。

上海本周剩余的2个工作日，副高继续强势控制着华东大片区域，申城最高气温在34-35℃徘徊，但今天风力较昨天有所减小，出现高温日也不是没有可能。

7月末到8月初，副高结束之前一段时间的南北摆动，再一次发力“北跳”，来到了一年旅程的最北端，副热带高压脊线甚至跨越了北纬30度，雨带也随之北移，华北北部、东北地区的雨季也最终来临。8月中下旬后，副高强度减弱，台风活动趋于活跃，副高迅速南退，雨带也随之变化。