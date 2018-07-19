各位车主请注意———-车顶摆“蜘蛛侠”等玩偶快撤 否则将被扣二分罚款两百元

●爱车车体摆放、粘贴玩偶上路很拉风？

●这不是追求个性吸引眼球！

●此类违法行为危害性事关自己与他人！

晨报记者 吴艺璇

蓄势待发的“蜘蛛侠”、骑着恐龙的“胡迪”、纹丝不动的“加菲猫”，各式各样的玩偶出现在私家车的车顶或车厢外部，有些车主还给车子上“发条”，在顶上种“绿苗”，还有些车身长出了一对“猫耳朵”……爱车有了这些装饰，穿行在车流中惹人瞩目，回头率颇高，让不少车主感觉开在路上很拉风。然而，恰恰因为这些玩偶极易吸引眼球，还可能会脱落，进而给后车行车安全带来巨大的安全隐患。

昨天，晨报记者从上海市公安局交警总队获悉，本市公安交警部门将对此类违法行为的危害性进行广泛宣传告知，并在此基础上进行查处。对于该行为，将以“驾车时有其它妨碍安全行车的行为”，依法予以记2分及罚款200元的处罚，希望那些在车顶或车厢放置玩偶的车主或驾驶人尽快纠正违法行为，消除安全隐患。

“蜘蛛侠”在车上抖啊抖

突然挣脱禁锢飞向后车

前不久，上海车主钟先生就差点受到“蜘蛛侠”的“袭击”。

一日上班的路上，钟先生驾车行驶在中环高架上，由于工作不是坐班制，当时路上不算太堵。“我看到前面那辆车有个‘蜘蛛侠’坐在车顶上，刚开始还感觉挺好玩的。”钟先生说，正当他的车靠近前车时，他看见“蜘蛛侠”开始晃动得厉害，“当时的速度大概有80码，高架上风也比较大，那个‘蜘蛛侠’就在车上抖啊抖，我感觉挺好笑的。”

突然，晃动多时的“蜘蛛侠”竟然从前方车上“呼”地一下，“臀部”离开了车厢表面，像挣脱了禁锢似的向后方钟先生的车子飞来。

“还好没有直接砸在我的挡风玻璃上。”钟先生说，那个“蜘蛛侠”顺着他车辆的挡风玻璃，越过车顶，直接“降落”在了地面上，“我通过后视镜看了看，后面车子也没避让，估计直接压过去了吧”。

“如果当时直接砸到我的车子的挡风玻璃，我可能会吓一跳。”事后，钟先生还有些后怕。在他看来，在车厢外安装玩偶会分散其他行车人的注意力：“车主自己看不到却可能会影响别人，因为我当时就忍不住想去看，它当时抖得特别厉害，更引起了我的注意。”

年轻人追求炫酷感觉

不少卖家不知要受查处

记者采访了几位曾在车顶上粘贴玩偶的车主，发现这些车主大多数为年轻人，购买的途径多为网购。

石先生开的是一辆奔驰Smart，去年它给自己的爱车配置了一对“小牛角”，在淘宝上一眼看中便下了单，“小牛角”的样子不大，但石先生评价它“毫无违和感”。

“就是为了装饰”，后来，石先生看到了新闻报道才知道，在车上粘贴玩偶是违法的，便将“小牛角”拆了下来，“如果因为这样引起交通事故，那罪过就大了。就跟看到别人开大灯，自己也不舒服一样……”

记者在淘宝网上搜寻发现，仍有许多网店在售卖此类车外装饰玩偶，这些玩偶的价钱不贵，大都是利用一个塑料底座通过背胶固定在车身上，便宜的玩偶只要七八元，大一点的玩偶也在百元以内。这些玩偶，小的不过一个巴掌大小，大的有近30厘米高。

一家上海的汽车用品专营店的客服人员告诉记者，他们每天接的车外装饰玩偶订单特别多，比起卡通人物，现在卖得最多的要数“发条”、“钥匙”、“动物耳朵”等“配件式”的装饰。记者看到，这类“配件式”装饰，该店铺的月销高达343笔：“来我们店里买车外装饰玩偶的主要还是年轻人，因为车上装着比较炫酷。”

当被问到车外玩偶合法性时，一家车饰店客服表示：“大的不行，小的没事。”

记者发现，不少卖家并不清楚车外装饰玩偶会受到警方查处，并表示自己和朋友车外都装了玩偶。而对于车外安装玩偶的安全性，车饰店客服人员说：“不会掉的，底下粘胶的。”

另一家车品店的工作人员向记者透露，他们的实体批发店每天要都走好多货，并没有受到影响，而固定用的都是专用汽车胶，没有碰到过安全问题。