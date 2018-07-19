“一网通办”总门户上线试运行-网上办事只需点击“约、办、查”　“找公安办事到任一派出所”正试点

●“一网通办”总门户部分功能解析

点击“我要约”，就能看到各区行政服务中心现场窗口忙闲情况，并进行网上预约服务；

点击“我要办”，就能办理审批事项总数174项（网上办理52项），法人审批事项总数631项（网上办理182项）；

点击“我要查”，就能通过统一审批编码和申请人名称查询办件状态。

点击“我要评”，市民可以针对办件进行评价分享；

点击“我要找茬”，市民可针对网上政务服务提供相关意见和建议。



见习记者 荀澄敏

“一网通办”总门户已在“中国上海”门户网站上线试运行，市民通过支付宝、微信“扫一扫”或者实名注册的方式，就能登录“一网通办”。

今年9月底前，市民登录后会有“记录一生、服务一生、一人一档”的个人主页，通过汇聚个人从出生起到政府办理的各类事项记录，为后续提供证照过期提醒、政策个性推送等主动式服务提供支撑。今年年底前，企业专属网页将提供可配置、可定义的专属平台，集成个性化政务服务事项，实现服务信息针对性推送，事项办理一站式集成。

登录可查看个人基本信息

市民登录“一网通办”后可查看个人基本信息内容，如在线查看养老金、医保金、公积金、机动车交通违章、机动车信息、驾驶证信息等，还有常用服务查询入口，方便市民查询各类实用信息。对于企业而言，服务栏目包括企业开办、纳税、社保、信用、年报等常用业务的办理。

据了解，未来“一网通办”将打造以“市民云”为总入口的移动客户端，实现PC、移动端等各类入口、出口的统一。目前市财政局正牵头推进公共支付平台建设，拟接入支付宝、微信和银联等有代表性、应用群体广的第三方支付渠道，实现网上统一支付。在此基础上，还将加快统一物流平台建设。“12345”市民服务热线则将作为“一网通办”的总客服，为各类政务咨询、投诉和建议提供服务。

办护照等可“精准网约”

今年6月底，上海公安局已经实现所有公安审批服务事项“一网通办”，实行“一口受理、联动审批、快捷收付、一网通办”。

为进一步打破地域限制和部门界限，上海公安机关正在试点“不找警种、不分区域、一次办成、全市通办”，也就是说，市民找公安办事，不必须要根据办事的性质去找交警、出入境、人口等专业警种的窗口，绝大部分事项找派出所即能办成。市民要找派出所办事，不必须要去户籍地或居住地等特定的派出所，而是绝大多数的事项到任一派出所都能办、而且一次办成。据了解，今年年底前将扩大试点范围，2019年在全市公安机关全面推广。

通过科技升级创新，上海交警总队与邮政部门联合推出的“车管到家”服务，实现了“核发检验合格标志（6年免检政策）”、“驾驶证有效期满换证”、“补换领机动车行驶证”等27项车驾管业务“足不出户办成事”，市民提交材料、缴纳费用、领取凭证等环节均不用至窗口办理，对于办理结果反馈，属于告知类的运用微信等信息化方式解决，属于实体类的使用快递等方式送达。截至目前，“车管到家”共受理各类车驾管业务约7.3万余次。

如今，很多市民都会选择网上预约申请护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证，上海出入境管理局在此基础上，推出了“精准网约”服务，把预约时间按照小时分段，对于如约办证的市民开辟绿色通道，最快只需要20分钟。据悉，出入境管理局还新增了“紧急出国（境）参加会议、谈判、签订合同、培训、留学报到日期临近以及行前证件遗失损毁”等6种急事急办情形，通过规范加急权、审批权下放至各分局出入境办，进一步延伸了绿色通道服务触角。