以更大力度开放合作提升上海国际金融中心能级-外资银行支行审批：从三个月压缩至三周

晨报记者 杨天弘

10日，上海公布加快建立开放型经济新体制行动方案，提出了100条开放举措，被称为“上海扩大开放100条”。其中金融领域就有32条，显现了金融对外开放的重要性。昨天，银监局与保监局对其领域的开放情况进行解读。

多家外资行欲新设机构

外资银行在上海经营规模稳步提升，截至2018年6月末，共有来自29个国家和地区的银行在沪设立了机构，全球六大洲均有银行在上海设立营业性机构，外资银行营业性机构总数已达232家，较2001年末加入世贸组织初期的52家翻了两番多。

据介绍，随着一带一路倡议的深入推进，以及中国金融市场的进一步开放，有越来越多来自一带一路沿线的外资银行渴望进入中国市场，上海成为他们的首选城市。

上海银监局外资银行分行处处长丛阳介绍说，最近几年进入中国市场的外资银行多数来自一带一路国家，这些国家海外分行经验相对比较缺乏，对中国市场也缺乏全面和深入的了解，在人才方面，也缺乏熟悉两个市场操作惯例的人才，所以他们在筹建分行时也遇到了很多困难。监管人员在获知银行有筹建分行意向之后，会启动全流程的服务模式。对监管法规和监管程序进行辅导，最后再对操作惯例进行辅导。同时，在审批的过程中，还会开启绿色通道。

从前外资银行设立支行有两个步骤，先要审批筹建，然后再批复开业。现在筹建已经不需要批复，只需要报告一下，就可以启动筹建工作，完全简化了流程，提高了速度和效率。以国泰世华银行为例，该银行从分行转制为子行，按照原定的审核审批时间需要三个月，而新政策出台之后，整个流程压缩到仅三周就完成了验收和开业批复。

目前，已经有部分在沪外资银行和母行或集团着手研究金融业进一步开放后的中国业务策略，并有来自英国、日本、新加坡、法国的商业银行表达了在上海等地新设机构或增持股权的相关意向。

推进国际保险中心建设

在保险业方面，上海保监局积极贯彻落实中国银保监会《中国银行保险监督管理委员会关于放开外资保险经纪公司经营范围的通知》精神，按照快事快办原则，启动绿色通道。

而“除了帮助外资保险机构更高效地落实政策外，在‘上海扩大开放100条’中，我们另一个发力点在于加紧推进国际保险中心建设。”上海保监局副局长王晓东透露，作为上海国际保险中心建设的一部分，当前该局正在牵头研究编制《上海区域性再保险中心建设总体规划》，在修改完善后提交银保监会与上海市政府，推动发布实施。

同时，上海保监局支持上海航运保险协会加入全球最大航运保险组织——国际海上保险联盟（简称IUMI），更好反映中国航运保险业的诉求。最近上海保监局正在向中国银保监会积极申请，支持在上海举办IUMI亚洲年会，从而进一步提升上海在国际航运保险市场的影响力和话语权。

此外，作为上海国际保险中心建设的第三支柱，上海保险业在资金运用中心建设方面也在发力。在上海保险资管机构优势明显的情况下，积极推进对外开放。5月2日，银保监会批准工银安盛人寿保险公司在上海筹建资产管理子公司，这是我国提出加快保险业开放进程以来获批的首家合资保险资管公司。

还以“一带一路”再保险业务为重点，下一步将进一步支持保交所发挥行业基础设施和综合服务平台的功能定位。同时，再结合编制发布上海再保险市场发展规划的契机，发展离岸保险业务。