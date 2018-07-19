海上风来-纽约站全球融合采访

纽约是一个对路盲比较友好的城市，曼哈顿岛上的街道横平竖直，方位都用数字来标识，“小街”的数字越大，说明你正位于城市的越北面，“大道”的数字越小说明你正在往东走。如果运气够好，刚好避开每隔100米不到就出现的一个红绿灯，那你可以一口气不带停地从上曼哈顿出发，沿着第五大道往前走，途经中央公园、大都会博物馆、苹果旗舰店、熨斗大厦，一直走到SOHO区——几乎没有岔路，不转90°的弯就行。

然而不经意的一次拐弯，可能就把你带到了另一个更生动的世界，也是一个特别容易迷醉的世界。这也是纽约这样的国际化大都市最与众不同、最有血有肉的地方——后街。

如果说第一次到纽约的人必然会去第五大道、W oodbury“买买买”，那么第二次、第三次来的时候，可能只有加上了在小街上的穿梭之旅，才能更好地填满行程——对上海来说，纽约这座顶级消费城市的“后街地图”究竟藏有怎样的秘诀，以至于让源源不断的游客为之着迷、驻足和长时间的停留？又如何在为第五大道等等输送“生命力”的同时，留住弥足珍贵的“生活气”……带着这些问题，新闻晨报·周到记者来到了纽约曼哈顿。

采写：记者 谢竲摄影：记者 谢竲视觉：首席美编 黄欣统筹：张佳昺 张源