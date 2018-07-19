上海是中国改革开放的一个缩影，所取得的发展进步，正是因为始终坚持中国共产党的领导，坚定不移全面深化改革、持续扩大开放。今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举办，这是中国主动开放市场的重大政策宣示和行动，欢迎古巴企业积极参与，共享经贸合作机遇。

由中共中央政治局委员、上海市委书记李强率领的中国共产党代表团，7月14日至17日访问古巴。访问期间，李强在哈瓦那会见了古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯-卡内尔等政要，出席圣保罗论坛第24次年会并发表演讲，参观中国上海改革开放成就图片展，了解上海电气在古巴投资发展情况，考察古巴遗传工程和生物技术研究中心，推动上海与古巴在经济、科技等各领域开展务实合作。

成立于1990年的圣保罗论坛作为国际性的左翼、非政府组织的交流平台，每年约有60多个拉美和加勒比地区左派政党和组织参与。应古巴共产党邀请，李强出席圣保罗论坛第24次年会并发表演讲。他指出，今年是中国改革开放40周年。40年来，中国共产党带领中国人民走出了一条适合本国国情的中国特色社会主义道路。中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以前所未有的决心和力度全面深化改革、持续扩大开放，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。对这场新的伟大革命，我们深刻认识到，必须坚持思想引领，不断用马克思主义中国化的最新成果指导改革开放实践；必须坚持正确方向，确保改革开放始终沿着社会主义道路前进；必须坚持以人民为中心，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民；必须坚持全面系统，统筹推进各领域改革；必须坚持以开放促改革促发展，推动中国经济发展跟上时代、融入世界；必须坚持党的全面领导，为改革开放事业提供坚强政治保证。中国愿以共建“一带一路”为新契机，不断扩大同拉美加勒比国家的互利合作、共同发展，推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系，携手共建中拉新型政党关系，为构建中拉命运共同体而努力奋斗。

李强与古共领导人等共同参观中国上海改革开放成就图片展。陈正宝 摄。

访问期间，李强同古共中央政治局委员洛佩斯等一起参观了中国上海改革开放成就图片展。展厅里，参观者络绎不绝，一幅幅摄影作品吸引众人流连驻足，热烈讨论，对照片定格的上海精彩瞬间赞叹不已。李强同古方交流时说，上海是中国改革开放的一个缩影，所取得的发展进步，正是因为始终坚持中国共产党的领导，坚定不移全面深化改革、持续扩大开放。今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举办，这是中国主动开放市场的重大政策宣示和行动，欢迎古巴企业积极参与，共享经贸合作机遇。

李强还分别同古共中央政治局委员、古巴工人中央工会总书记吉拉特，古共中央书记处书记、国际关系部部长巴拉格尔进行了亲切友好的会谈。李强表示，上海愿进一步加强同古巴各地的发展战略对接，鼓励并支持上海企业参与古巴经济建设，为推动中古两党两国关系发展作出更大贡献。

古方表示，中国改革开放取得的历史性成就令人钦佩。古巴共产党十分珍视古中传统友谊，高度重视两国关系发展，愿进一步深化党际交流，不断拓展合作广度和深度。上海是一座现代化的国际大都市，非常希望学习借鉴上海经济、社会、民生等各领域的先进经验，推动实现更好发展。

上海电气集团的古巴生物质电站项目，是古巴政府引入的首个外商投资项目。李强来到上海电气驻古巴办事处，亲切慰问中古管理人员，听取企业全球布局、跨国经营情况。李强说，上海电气要着眼长远发展，立足优势领域加快走出去步伐，联合国内企业进行全球战略布局，努力当好“上海制造”品牌的海外代言人、上海企业“走出去”的领头羊、中古友好关系的使者，为促进两国合作交流发挥更大作用。

李强考察古巴遗传工程和生物技术研究中心。陈正宝 摄。

访问期间，李强同古巴政要共同出席了在国家剧院举行的“上海之夜”文艺晚会。赴世界文化遗产哈瓦那老城考察，就老城保护修复听取古方负责人介绍。古巴遗传工程和生物技术研究中心集科研、生产和销售于一体，是该国生物医药研究的排头兵。李强到访中心，同负责人及科研人员深入交流，就双方在生命科学、生物医药领域的研发、生产、应用合作进行沟通，希望双方进一步加强对接，优势互补，增进两国人民健康福祉。

我国驻古巴大使陈曦，中联部副部长李军，上海市委常委、常务副市长周波陪同访问。