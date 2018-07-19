“改革开放与中国人权事业的发展进步”研讨会：

40年来中国实现人权事业发展历史性进步

光明日报见习记者 姚亚奇 光明日报记者 夏静

改革开放40年以来，通过思想解放和制度创新，中国人权事业阔步迈入重要战略机遇期。7月18日，由中国人权研究会和中共湖北省委宣传部共同主办，武汉大学人权研究院与武汉大学法学院承办的“改革开放与中国人权事业的发展进步”研讨会在湖北武汉举行。

本次会议是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人权的普遍性与中国国情相结合，对改革开放40年来中国人权事业发展成功的原因和有益经验的全面总结，也是对中国人权发展之路的持续探索和未来展望。

改革开放与中国人权实践成就

针对“改革开放与中国人权实践成就”这一主题，与会专家普遍认为，经过40年的改革开放，中国实现了从站起来到富起来、强起来的伟大飞越。中国共产党和中国政府立足基本国情，坚持把人权的普遍性原则与本国国情相结合，在改革中保障人权，在开放中发展人权，实现了中国人权事业发展的历史性进步，中国人民享有了比以往任何时候都更为充分的人权。

武汉大学人权研究院执行院长汪习根教授认为，中国人权事业近40年来的突破性发展，不仅全面改善了中国人民的生存与发展权利，而且坚持开放、包容、普惠、公正的人权价值理念，致力于构建人类命运共同体，促进全人类共商共建共享人权，开创出一个经过实践检验的成效显著的人权模式。

国家卫生健康委员会宣传司副司长米锋表示，改革开放40年来，特别是党的十八大以来，人民健康水平大幅提高，卫生健康事业取得历史性成就。当前，中国多项主要健康指标已优于中高收入国家平均水平，用较少的投入取得了较高的健康绩效。

中国人民大学人权研究中心执行主任朱力宇教授则说，我国自改革开放以来，实现了“迄今人类历史上最快速度的大规模减贫”，按照农村现行贫困标准累计减少7亿多贫困人口，贫困发生率下降到5.7%，成为世界上率先完成联合国千年发展目标的国家。我国在解决贫困问题方面取得了历史性伟大成就。

改革开放与中国人权发展道路

在“改革开放与中国人权发展道路”的主题讨论中，与会专家指出，回顾改革开放40年来中国人权事业发展历程，中国确立了尊重和保障人权的宪法原则，形成了与时俱进的人权思想和理论，构建了较为完备的人权保障制度体系。

中共中央党校国际战略研究院教授李云龙表示，中国人权发展道路有鲜明的中国特点，反映了中国特殊的国情。在发展经济的基础上，中国把生存权和发展权作为首要人权。经过改革开放以来40年的努力奋斗，中国人民的生存权和发展权得到极大改善。人民生活水平普遍提高，实现了从贫困到温饱、再到小康的历史性飞跃。

南开大学人权研究中心主任常健教授认为，改革开放为中国人权事业发展提供了内生动力，正是由于这种内生动力的存在，使中国人权事业发展贯穿内在的发展逻辑，虽在外在形式上受到各种外部因素的表层影响，但在实质上却是根据改革开放的内生要求而持续推进。

改革开放与中国人权理论创新

当前，随着中国特色社会主义进入新的发展阶段，对中国的人权理论体系建设也提出了新标准新要求。与会专家围绕“改革开放与中国人权理论创新”的主题进行了讨论。

中国人权研究会副会长、西南政法大学校长付子堂表示，改革开放以来的40年，相关研究从深受阶级话语影响的思想争鸣，到阶级话语不断淡去的抽象理论研究，再到技术化、具体化的实践转向，这种“变”的脉络清晰可见，一定程度地揭示了人权理论发展的轨迹。

广州大学人权研究院教授刘志强表示，当代中国人权观变迁经历了从人权观念到人权学说，再到人权规范、实践的阶段，其中的对人权观念从避讳到争论，到对人权学说从被动到主动，再通过从学习到构建人权规范、实践的发展。中国人权观变迁背后折射出的是我国人权事业的不断发展的轨迹。

改革开放与世界人权事业发展

在“改革开放与世界人权事业发展”的主题讨论中，与会专家强调，要充分做好改革开放与中国人权事业发展进步的宣传阐释，从容自信地讲好改革开放以来中国的人权故事，不断提升中国在国际人权领域的话语权和影响力。

联合国经社文权利委员会委员、中国人权研究会顾问陈士球表示，中国“构建人类命运共同体”的理念已经进入国际人权理论体系；中国倡导的“发展促进人权”“健康促进人权”“对话促进人权”“和平促进人权”“合作促进人权”等主张写入了联合国人权理事会的相关决议；中国人权发展道路和成功实践的国际感召力日益增长，并开始发挥引导全球人权治理的作用。

中共中央党校政法部教授王立峰则认为，十九大提出的人类命运共同体方案描述了人类的美好愿景，即秉持共商共建共享的全球治理观，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。同时指出了实现这种愿景的基本原则，即发挥联合国的积极作用，承认各国的平等国家利益，强调建立负责任国家。

《光明日报》（ 2018年07月19日 03版）