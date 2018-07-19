习近平大道“知”“行”

央视网消息：中国古人说：“交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻把握新时代中国和世界发展大势，在对外工作上进行一系列重大理论和实践创新，形成了新时代中国特色社会主义外交思想。正如习近平所说：“求和平、谋发展、促合作、图共赢，是我们共同的愿望和责任。”

立时代之潮头，发思想之先声，汇奋进之力量。在习近平外交理念的引领下，中国外交新征程不断开拓新格局、创造新辉煌。

2018年6月22日至23日，中央外事工作会议在北京召开。习近平在会上发表重要讲话。来源：新华社

“知”大势 潜其心，观天下之理；定其心，应天下之变。新时代的对外工作该如何把握大势、把准基本方向，再创辉煌？习近平在不久前召开的中央外事工作会议上给出了答案。他指出，把握国际形势要树立正确的历史观、大局观、角色观。 我国已进入实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，准确把握国际形势的演变规律、外部环境的基本特征，就要以正确的历史观、大局观、角色观为指引看中国、观世界。“既要把握世界多极化加速推进的大势，又要重视大国关系深入调整的态势。既要把握经济全球化持续发展的大势，又要重视世界经济格局深刻演变的动向。既要把握国际环境总体稳定的大势，又要重视国际安全挑战错综复杂的局面。既要把握各种文明交流互鉴的大势，又要重视不同思想文化相互激荡的现实。”只有这样，才能顺势而为、应势而动，科学统筹谋划和推进新时代外交工作。 纵观人类历史，世界发展从来都是各种矛盾相互交织、相互作用的综合结果。“我们看世界，不能被乱花迷眼，也不能被浮云遮眼，而要端起历史规律的望远镜去细心观望。” 中华民族的祖先创造了无与伦比的灿烂文化，“贵和尚中、善解能容，厚德载物、和而不同”的文化理念也渗透到中国外交理念之中。“中华民族历来爱好和平，历来注重学习，历来注重敦亲睦邻。”“世界各国人民应该秉持‘天下一家’理念，张开怀抱，彼此理解，求同存异，共同为构建人类命运共同体而努力。”“历史地看，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果。”树立正确的历史观，才能正确处理我国与世界的关系，科学制定并有效实施对外政策。 放眼世界大局，我们生活在一个矛盾的世界之中。“一方面，物质财富不断积累，科技进步日新月异，人类文明发展到历史最高水平。另一方面，地区冲突频繁发生，恐怖主义、难民潮等全球性挑战此起彼伏，贫困、失业、收入差距拉大，世界面临的不确定性上升。”面对经济全球化带来的机遇和挑战，我们正确的选择应该是，“充分利用一切机遇，合作应对一切挑战，引导好经济全球化走向。” 定位中国角色，当前我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局。如何“冷静分析各种国际现象，而且要把自己摆进去，在我国同世界的关系中看问题，弄清楚在世界格局演变中我国的地位和作用，科学制定我国对外方针政策”显得尤为重要。关于这一点，习近平早已作出承诺：“中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，坚定走和平发展道路，无论国际形势如何变化，无论自身如何发展，中国永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围。”中国必将与世界人民共同努力，共同开辟出一条从未有过的协同发展、共同繁荣之路。

“行”致远 思想引领方向，实干铸就辉煌。切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义外交思想上来，以扎实的工作为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同，中国一直在行动。 2018年4月26日，发往比利时安特卫普的国际集装箱班列从唐山港京唐港区驶出。来源：新华社 2017年，中国与“一带一路”相关国家的进出口总额达到14403.2亿美元，同比增长13.4%，高于我国整体外贸增速5.9个百分点，占中国进出口贸易总额的36.2%。2017年中国与“一带一路”相关参与国家的贸易增速以高于整体外贸增速的势头，推动外贸加速回暖，成为我国外贸的新亮点。 今年上半年，习近平先后在北京、大连、武汉等地会晤了法国总统马克龙，英国首相特雷莎·梅，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩，印度总理莫迪，德国总理默克尔等外国政要。 日前，习近平主席又即将对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，出席金砖国家领导人第十次会晤，过境毛里求斯并进行友好访问。展示中国形象，发出中国声音。这将成为2018年中国外交活动中浓墨重彩的一笔。 这是2017年11月5日，在阿拉伯联合酋长国阿布扎比，中远海运港口有限公司举行中远海运港口阿布扎比码头正式动工暨场站租赁签约仪式，标志着中国和阿联酋“一带一路”项目建设取得新进展。来源：新华社 “今年是非常特别的一年，我们发行了纪念两国建交20周年的邮票。”南非驻华大使多拉娜·姆西曼说，“我们不会放过任何一个庆祝的理由。”据统计，中国连续9年成为南非最大的贸易伙伴，也是南非最重要的投资来源国之一。中国制造业企业在南非的投资为当地创造了大量就业机会。放眼整个非洲大陆，中国已帮助建设了6500多公里铁路，6000多公里高速公路，200多所学校，80多座体育场，数十座政府办公楼、议会大厦，以及很多机场、港口；中国还促进了非洲通信现代化。 为世界和平承担责任，为全球发展贡献力量，为国际治理找准方向……中国在外交活动中，不断向世界释放稳定、积极、明确的信号，为“不确定”的国际局势持续注入确定性。

大道之行 中国智慧闪耀世界 事非经过不知难。党的十八大以来，面对风云变幻的国际形势，以习近平同志为核心的党中央全面推进中国特色大国外交，我国对外工作攻坚克难、砥砺前行，经历了许多风险考验，打赢了不少大仗硬仗，办成了不少大事难事，取得了历史性成就。 “中国必须有自己特色的大国外交。我们要在总结实践经验的基础上，丰富和发展对外工作理念，使我国对外工作有鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。”5年多来，“构建人类命运共同体”被载入联合国决议，“一带一路”从愿景走向现实，越来越多的中国倡议成为国际共识……这就是“中国气派”最好的证明。 实践启示我们：“对外工作要根据党中央统一部署，加强谋篇布局，突出工作重点，抓好工作。要围绕党和国家工作重要节点，推动对外工作不断开创新局面。” 外交是国家意志的集中体现。“党的十八大以来，在党中央坚强领导下，我们积极推进外交理论和实践创新，完善和深化全方位外交布局，倡导和推进‘一带一路’建设，深入参与全球治理体系改革和建设，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益，加强党对外事工作的集中统一领导，走出了一条中国特色大国外交新路，取得了历史性成就。” 时代是思想之母，实践是理论之源。中国外交作为中国特色社会主义事业和实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要组成部分，也同样进入了新时代。面对新形势新任务，我们必须坚持习近平外交思想，统筹国内国际两个大局，确保党中央对外决策部署落到实处，为实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动构建人类命运共同体创造良好外部条件，为开创中国特色大国外交新局面而努力奋斗。

(文/戴萌萌)