习近平同柬埔寨国王西哈莫尼就中柬建交60周年互致贺电 李克强同柬埔寨首相洪森互致贺电

新华社北京7月19日电 国家主席习近平7月19日与柬埔寨王国国王西哈莫尼互致贺电，庆祝两国建交60周年。

习近平在贺电中指出，60年来，两国人民风雨同舟、守望相助，在涉及对方核心利益问题上始终相互支持、相互帮助，结下了深厚友谊。以和平共处五项原则为基础建立起来的中柬友好关系，历经岁月洗礼和国际风云变幻的考验，愈发根深叶茂。我们高兴地看到，在新的时代条件下，两国关系又取得了新的长足发展，我同你实现互访，双方政治互信不断增强，“一带一路”合作成果显著，中柬全面战略合作伙伴关系的内涵不断丰富，为两国人民带来实实在在的利益，也为地区乃至世界和平发展作出积极贡献。我高度重视中柬关系发展，希望双方继续携手努力，弘扬传统友谊，深化互利合作，共同打造中柬具有战略意义的命运共同体，实现共同发展与繁荣。

西哈莫尼在贺电中表示，柬中友谊经受了时间考验，已提升为全面战略合作伙伴关系。柬埔寨坚定奉行一个中国政策，中国全力支持柬埔寨选择符合本国国情的发展道路。双方并肩合作，既维护了两国共同利益，也为本地区乃至世界的和平稳定与繁荣作出了应有贡献。作为全球第二大经济体，中国在全球正发挥日益重要的作用，为包括柬埔寨在内的世界各国带来实实在在的利益。

同日，国务院总理李克强同柬埔寨首相洪森也互致了贺电。李克强在贺电中说，今年1月我应阁下邀请成功访柬，就发展两国关系与合作达成新的共识。中方将继续坚定支持柬埔寨走符合本国国情的发展道路。我愿同你一道努力，进一步巩固中柬传统友谊，深化务实合作，推动两国全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。洪森在贺电中说，我高兴地看到，两国务实合作不断拓展，中国已成为柬埔寨最大投资国和游客来源国。相信柬中建交60周年纪念活动将增进两国兄弟般的友谊，深化两国全面战略合作。