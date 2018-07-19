银行要抢公募的“饭碗”？看公募基金如何绝地反击

资管新规发布，银行设立独立资管子公司增强投研能力，这对公募基金行业来说影响不小。这意味着在今后，基金公司和银行或银行设立的资管子公司，在产品类型和投资标的上面可能趋同。在以往，银行手里主要掌握客户资源负责渠道，基金公司专注投研领域，两者可以说是“分工明确”。然而在新形势下，基金公司也在多方拓展渠道“玩”起了营销。

多渠道拓展

华南某公募基金公司工作人员告诉晨报记者，在以往多年的发展中银行所掌握的客户根基深厚，想要突破很难，目前银行也仍然是很多基金公司的重要渠道之一。除此之外，很多基金公司在渠道方面也进行了多方拓展：

第一种是借助第三方渠道，在这领域又有很多细分。例如，拥有海量用户的流量巨头，以社交为主的微信App、生活支付为主的支付宝等，这些客户端因为其本身的特点吸引了大量用户，在其原有功能服务之上，微信在其App上开设了理财通，支付宝也有基金市场板块；还有专以基金买卖为主的平台，例如天天基金网、好买财富等，这些平台提供基金产品、资讯、数据等。

第二种是构建自有渠道。上面所介绍的第三方渠道，无论用户量有多大，购买力有多强，对基金公司来说客户始终是掌握在别人手里的。致使很多基金公司开始构建自己的渠道，例如开设网站、App客户端等，用户可以直接进行购买和赎回。晨报记者也注意到，在微信公众号领域，很多基金公司大都有自己的企业号，有些大型公募基金公司后端搭建较完整，可以直接在公众号内进行在线咨询、产品购买、净值查询等。而微信小程序领域，单独的基金公司进驻较少，记者在小程序中查到的一家基金公司，点击其产品开放申购，会显示“请下载App体验更多优质服务” 的字样，点击“确认”会直接跳转出该基金公司App下载的二维码，用户无法在小程序上直接实现申购。

营销多样有创新

沪上某基金公司工作人员告诉记者，基金公司做营销大都是针对具体产品，比如新基金发行。早先六只战略配售基金发行时，各家基金公司就有和抖音网红进行合作，网红会采用短视频的形式露出基金名称、代码和认购时间等信息。

基金公司也利用网红的人气和新玩法做了一次营销推广。抖音在短时间内一跃成为目前最火的短视频平台，粉丝年龄中90后占有很大的比重，记者了解到，很多基金公司已经进驻抖音平台，公司的内部员工也在尝试将基金公司的产品进行视频化传播。

除了短视频平台外，记者从公募基金工作人员处了解到，新基金发行时基金公司也不会放过微信这个大的流量平台，营销形式也很多样：

第一种是采取贴片形式，基金公司会和一些微信公众号进行合作，在文章内容中采用顶部或底部贴片的形式，贴片上会有相应基金公司的产品信息，粉丝点击就可以直接跳转相应页面中，这样的一个广告位会根据该微信平台的粉丝人数、阅读量、推送位置而价格有所不同，一般都在几千到几万不等；

第二种是直接和微信公众号号主联系，为基金公司量身定做内容，这种形式主要依托于号主对粉丝的影响力和该平台粉丝的粘性。记者进一步了解到，这类营销中，头条阅读达到10万+以上的号，广告报价基本都在六位数以上，大多号主甚至在合作中会提出只和大型公募基金合作。

第三种就是借用微信朋友圈，记者注意到，很多基金公司也会关注当前流行的营销方式。例如，将基金公司的产品信息打印在A4纸上，通过对话的形式将其拼接成适用于朋友圈传播的长图。

除此之外，地铁站的出站口语音播报、交通广播中也时常会听到基金公司的名字。也有基金公司的工作人员对记者表示，营销做得好是让普通投资者在短期内看到了产品信息，但是单纯的推广产品露出有限，需要投资者进一步去了解相关信息，然后再掏出真金白银去认购，这个过程太艰难了，有时投入和回报还有不小的差距。（网站首页图：晨报资料制图）