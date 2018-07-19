【诚信建设万里行】山东济南：组建强力执行队伍 集中盯“老赖”

来源：央视网

央视网消息：为了有效打击失信被执行人，震慑失信行为，山东济南历城区人民法院针对在执行工作中的“找人抓人”等难点问题，专门成立了法警强制执行机动队，提高执行效率。

记者从山东济南历城区人民法院了解到，今年上半年总共需要执行的案件是2573件，已经执结的案件是1282件，虽然法院有十几个执行团队，但是在办案过程中仍感到力不从心。

历城区人民法院法警强制执行机动队负责人 王淑嫦：如果丧失了一分钟，可能这个被执行人就好几年就找不到他了。

新成立的法警强制执行机动队一共有19名队员，在法院执行局随时待命，在收到线索以后，可以迅速出警，把案件的准备时间从一天缩短到了10分钟，队员们几分钟之内就可以全部出发。

王淑嫦：在原来的工作中，咱们法警分散在各个(岗位中)，比如说包括刑事提押、安全检查等等各项工作中，人员不够集中，不利于配合执行。原来一天甚至一个月结不了一起案子，但是现在一天如果腾出时间至少能保证基本上是结一件的，甚至是多件。

从今年6月2日法警强制执行机动队成立以来，共结案55起，拘传拘留66人，履行义务41人，被执行人涉案款项近千万元，结案率比以前提高了一倍多。

王淑嫦：我们就是在专门盯着他 ，也让“老赖”心目中不要存在侥幸心理。只要你一天不履行义务，我们强制机动队就盯到死，所以说相比原来来说，难度就应该降低了一些，目前为止结案率应该是在86%。