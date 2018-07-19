【诚信建设万里行】规避、抗拒执行 老赖被严惩

来源：光明网-《光明日报》

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光明日报记者 靳昊

“我知道错了！我真的知道错了！我马上还钱，能不能别拘我？”面对法院的司法拘留决定，身形高大的余某连连“求饶”。他怎么也没想到，自己会因为不履行4370元执行款而被拘留。

余某是杭州临安人。一年前，他开始沉迷于网络赌博游戏，并为此大肆举债。

“立案后，本院先后向余某发出执行通知书、财产报告令和执行传票，责令其履行义务并限期到本院如实报告财产。之后，我们通过执行信息平台向被执行人发送短信，要求其主动履行。余某回电称，在7月1日前肯定会将相关款项履行完毕。结果7月2日，我们再联系他时，手机已经关机，找不到人了。”杭州市中级人民法院负责执行此案的法官介绍。此后，法院对余某采取了网上布控措施。7月11日上午，余某来到临安市区一家网吧上网，没想到坐下不到5分钟，他就被辖区的警察给带走了。

“人民法院作出的生效判决、裁定具有法律强制力，当事人应当自觉主动履行。”杭州中院执行局局长毛煜焕介绍，实践中，有的当事人目无法纪，有能力履行而拒不执行判决、裁定，如拒不腾退房屋、拒不协助查封扣押冻结、拒不申报财产等，有的还隐藏、转移或故意损毁财产，与他人串通，通过虚假诉讼等方式妨碍执行，甚至暴力抗法等。对此，人民法院会视情节轻重予以罚款、拘留，构成犯罪的，将追究刑事责任。

今年6月20日，杭州某区县统战部的一名工作人员田某，就因犯拒不执行判决、裁定罪，被杭州富阳区人民法院判处拘役5个月，缓刑10个月。

早在2012年11月，田某向葛某借款46万元，约定5个月后还款。到期后，田某未归还借款，被起诉至富阳法院。2013年8月，富阳法院依法作出了判决，可田某未按时执行判决，案件随后进入强制执行。

田某在收到执行法律文书后，仍旧没有还款，也没有申报财产变动情况。富阳法院发现田某名下并没有房产、车辆，于是冻结了他的银行工资账户。此后，执行人员多次前往田某所在单位查找其下落，但田某不仅始终隐匿行踪，而且还变更银行工资账户逃避存款冻结。执行人员前往田某办公室张贴传票、执行公告，告知其法律后果，田某始终不予回应。

2016年12月，在案件“回头看”过程中，执行人员查明田某在2014年3月间，银行账户有频繁资金来往，其中多次通过取现、消费等方式花费资金7万元左右，其本人有还款能力却拒不执行判决。随后，田某主动联系执行人员，表示将于2017年6月底前主动前来履行。可到期后，田某还是一拖再拖。2017年11月，田某被以涉嫌拒执罪移送公安机关立案侦查。最终，田某受到了法律的惩罚。

“拒不履行法院生效判决、裁定的行为主体除了被执行人，还包括协助执行义务人、担保人以及与之通谋利用职权的国家机关工作人员等。”毛煜焕指出。

近年来，杭州两级法院积极打击拒执犯罪。2017年以来，以涉嫌拒执犯罪移送公安机关65件71人，其中，公安机关立案43件45人，法院判处27件29人。（网站首页图：晨报微信制图）

《光明日报》（ 2018年07月19日 03版）