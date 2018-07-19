送两儿子上高收费双语学校，“老赖”父亲被法院处15日拘留、孩子被迫转学

作者：李东华 王慧君 编辑：黄慧青



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让孩子上好学校，接受优质的教育资源是每一个做父母的愿望。然而，欠债不还的纪平怎么也没有想到自己躲避执行、违反限高令的行为反而坑了孩子。近日，他与前妻所生的两个儿子不得不从高收费的双语学校转出，自己也被法院处以司法拘留十五日的处罚。这究竟是怎么一回事？



事情还要从三年前的一起民间委托理财合同纠纷案说起。2015年，纪平接受包丹委托，通过证券账户替其理财。一年后，150万元的本金亏损过半。根据合同约定，纪平应当赔付包丹100万余元。然而纪平始终拒绝还款。包丹催讨无果，一气之下将纪平告上法庭。2017年6月，上海市嘉定区人民法院（以下简称上海嘉定法院）一审判决纪平偿付包丹经济损失109万元，并偿付逾期付款的银行利息损失。

判决生效后，纪平仍旧没有履行生效法律文书所确定的还款义务。此时的包丹正遭遇着另一场催债，本想着法院判决后纪平的还款能够拿来垫一垫，可等来的还是一场空。心急如焚的她再次来到法院，向嘉定法院申请强制执行。

2018年1月23日，上海嘉定法院于执行立案后，第一时间向纪平发放了执行通知书与报告财产令。2月8日，纪平被纳入失信人名单，并被限制高消费。

在此期间，承办此案的执行法官罗法官通过网络查控系统发现，除了现任妻子宁源名下的一辆长城牌汽车外，纪平夫妻俩再没有存款、股票、房产等其他可供执行的财产。面对执行法官，纪平更是再三哭穷，表示自己没有工作和收入来源，根本不具备偿还能力。

缺少可供执行的财产线索，法院将会依法暂缓执行，进而终结本次执行程序。



就在执行工作陷入僵局之时，事情出现了转机。2018年6月，申请人包丹向罗法官提交了一份来自教育局的证明。证明显示，纪平的两个儿子就读于上海市区域内一家高收费私立学校——上海帕丁顿双语学校。

谈及上海帕丁顿双语学校，当地人都熟悉得很。近年来，这所双语学校的教学质量始终名列前茅，仅小学一年级一学期的学费就高达两万元。即便如此，一批家长仍然不惜斥巨资将孩子送到该校就读。



2018年7月3日，根据《最高人民法院关于限制执行人高消费及有关消费的若干规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条之规定，上海嘉定法院对被执行人纪平予以司法拘留十五日的处罚。与此同时，纪平两个就读上海帕丁顿双语学校的儿子不得不中途转学。

本案中，纪平花重金送孩子去私立学校，接受国际化教育的行为本没有错，但是一边欠着债务人的钱，一边却用这些钱进行高消费并且享受着高消费带来的优质服务，这样的行为，违反了限制高消费令中限制子女就读高收费私立学校的规定，最终孩子会因无法缴费注册而被迫转学，这不仅不能给孩子带来好的教育，反而会给孩子的生活和心理带来不良影响。

来源：周到