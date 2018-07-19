习近平对毕节试验区工作作出重要指示

来源：新华网、央视网

习近平对毕节试验区工作作出重要指示强调

确保按时打赢脱贫攻坚战

努力建设贯彻新发展理念示范区

汪洋出席统一战线参与毕节试验区建设座谈会

新华社贵阳7月19日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前对毕节试验区工作作出重要指示指出，30年来，在党中央坚强领导下，在社会各方面大力支持下，广大干部群众艰苦奋斗、顽强拼搏，推动毕节试验区发生了巨大变化，成为贫困地区脱贫攻坚的一个生动典型。在这一过程中，统一战线广泛参与、倾力相助，作出了重要贡献。

习近平强调，现在距2020年全面建成小康社会不到3年时间，要尽锐出战、务求精准，确保毕节试验区按时打赢脱贫攻坚战。同时，要着眼长远、提前谋划，做好同2020年后乡村振兴战略的衔接，着力推动绿色发展、人力资源开发、体制机制创新，努力把毕节试验区建设成为贯彻新发展理念的示范区。统一战线要在党的领导下继续支持毕节试验区改革发展，在坚持和发展中国特色社会主义实践中不断发挥好中国共产党领导的多党合作的制度优势。

7月19日，统一战线参与毕节试验区建设座谈会在贵州省毕节市召开，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席并讲话。汪洋强调，30年来，统一战线成员对毕节试验区倾注了深厚感情，做了大量卓有成效的帮扶工作，为试验区建设贡献了智慧和力量，丰富了多党合作的实践形式，彰显了中国新型政党制度的优越性。

汪洋指出，中国特色社会主义进入新时代，毕节试验区建设也进入新阶段。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记重要指示精神，适应新形势，瞄准新目标，实现新跨越。统一战线要发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，帮助培育特色脱贫产业，协调解决重点难点问题，搞好脱贫攻坚民主监督，助推试验区按时打赢脱贫攻坚战。要围绕事关试验区长远发展的重大问题开展前瞻性研究，推动有关方面实施好重大环保工程和生态建设工程，大力协助培养人才，助力试验区建设成为贯彻新发展理念示范区。要通过参与毕节试验区建设，进一步增强拥护中国共产党领导的坚定性，增强参政党自身建设的自觉性，增强多党合作的有效性，积累中国共产党领导多党合作服务党和国家工作大局的新经验。

中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权在会上传达了习近平的重要指示并主持会议。

会上，各民主党派中央和全国工商联主席、无党派人士代表和贵州省、毕节市党委主要负责同志发言。

中央和国家机关有关部门，贵州省、毕节市负责同志参加座谈会。（网站首页图：新华网图片）