来源：新华网、央视网

习近平对防汛抢险救灾工作作出重要指示

要求牢固树立以人民为中心的思想

落实工作责任 严防灾害发生

全力保障人民群众生命财产安全

新华社北京7月19日电 7月以来，我国多地出现大到暴雨，长江发生2次编号洪水，嘉陵江上游、涪江上游、沱江上游发生特大洪水，大渡河上中游发生大洪水，黄河发生1次编号洪水，部分中小河流发生超警以上洪水。今年截至7月18日，我国已有27个省（区、市）遭受洪涝灾害，造成2053万人、1759千公顷农作物受灾，因灾死亡54人、失踪8人，倒塌房屋2.3万间，直接经济损失约516亿元。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对当前汛情高度重视并作出重要指示，近期全国部分地区出现强降雨，四川、陕西、甘肃等地一些河流出现超警水位，有些地方洪涝灾害严重，有的地方引发山体滑坡等地质灾害，造成人员伤亡和财产损失。习近平强调，当前，正值洪涝、台风等自然灾害多发季节，相关地区党委和政府要牢固树立以人民为中心的思想，全力组织开展抢险救灾工作，最大限度减少人员伤亡，妥善安排好受灾群众生活，最大程度降低灾害损失。要加强应急值守，全面落实工作责任，细化预案措施，确保灾情能够快速处置。要加强气象、洪涝、地质灾害监测预警，紧盯各类重点隐患区域，开展拉网式排查，严防各类灾害和次生灾害发生。国家防总、自然资源部、应急管理部等相关部门要统筹协调各方力量和资源，指导地方开展抢险救灾工作，全力保障人民群众生命财产安全和社会稳定。

受灾地区已启动应急响应，积极统筹谋划、细化措施、科学应对，全力做好险情巡查抢护、水毁设施抢修抢通、人员转移安置等工作。国家防总、自然资源部、应急管理部已派出工作组赴防汛第一线，督促指导地方开展防汛抢险救灾工作。（网站首页图：新华网图片）