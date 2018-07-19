非洲留学生：期待习近平主席访问谱写中非友好新篇章

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新华社北京7月19日电（记者伍岳、魏梦佳）7月19日至28日，国家主席习近平将对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十次会晤，在结束访问和会晤回国途中，习近平主席还将过境毛里求斯并进行友好访问。许多非洲在华留学生表达了对习近平主席此访的期待，表示希望这次访问将进一步厚植中非友谊、深化文化交流、拓宽合作领域，谱写中非友好新篇章。

来自塞内加尔的阿卜杜拉耶·恩迪亚耶今年6月底从北京大学南南合作与发展学院毕业。对于习近平主席即将到访自己的祖国，恩迪亚耶表示，塞内加尔人将以最热情的方式接待远道而来的贵客。

2015年9月，习近平在出席联合国成立70周年系列峰会时宣布，中国将设立南南合作与发展学院。2016年4月，南南学院在北京大学正式成立。学院旨在为广大发展中国家培养高端人才，搭建发展中国家沟通交流平台，推动南南合作为世界共同发展贡献更大力量。

“中国是塞内加尔最大的投资来源国之一，帮助塞内加尔修建了包括铁路、体育场馆在内的许多基础设施。塞内加尔也在努力为中国的投资者优化营商环境。希望这次访问能够进一步深化两国的互信与合作。”恩迪亚耶说。

作为塞内加尔内政部的官员，恩迪亚耶对中国在改革开放、减贫和经济发展方面取得的成就表示钦佩。他说，塞方希望学习中国的成功经验，结合塞内加尔的国情，找到适合自身的发展道路。

“坦赞铁路就是非中长久友谊的重要标志。”南南学院学员、坦桑尼亚财政与经济部官员赛义德·姆里绍说，他期待习近平主席此次访问能为非中传统友谊增添新的里程碑，也希望非中能够借此机会达成更广泛的互惠合作，造福各国人民。

“授人以鱼，不如授人以渔。”姆里绍说，“中国对非洲的帮助不仅限于资金援助，更重要的是中国的企业在当地开展基础设施建设、立项建厂，帮助非洲国家实现更广泛、更长远的发展。”

金砖国家领导人第十次会晤将于7月25日至27日在南非约翰内斯堡举行。今年是金砖合作第二个“金色十年”的开局之年，南非留学生、经济发展部研究员坦达纳尼·奇库布表示，十分期待习近平主席在这次的金砖国家领导人会晤上进一步阐释“金砖+”的理念，希望金砖国家能与更多非洲国家携手合作，推动全球治理体系朝更加公正合理方向发展。

“相信习近平主席此次与会将同其他国家领导人一道为金砖合作勾勒出更为清晰的路线图，引领金砖国家下一个10年实现更大发展。”奇库布说。（网站首页图：晨报微信制图）