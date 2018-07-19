综合消息：描绘合作蓝图造福两国人民——习近平署名文章在阿联酋引起强烈共鸣

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新华社阿布扎比７月１９日电（记者苏小坡）在对阿拉伯联合酋长国进行国事访问前夕，国家主席习近平１８日在阿联酋《联邦报》《国民报》发表题为《携手前行，共创未来》的署名文章。习近平在文中介绍了中阿关系的历史和现状，表达了对中国与阿联酋携手合作、打造中阿共建“一带一路”命运共同体、更好造福两国人民的期望。

“这也是阿联酋领导层致力于达成的目标，阿联酋深信中国是真正的战略伙伴，两国和两国人民之间应该建立直接而牢固的关系。”在阅读习近平署名文章后，阿联酋记者协会主席、《联邦报》总编辑穆罕默德·哈马迪对文中描绘的中阿合作蓝图激动不已。

署名文章说，过去的３４年，是两国探索适合自身国情发展道路的时期，两国在加速迈向现代化的同时都保持了自身独立性。两国发展理念相近，政策目标相通，合作纽带越来越紧，已成为发展建设中优势互补的真诚朋友和沟通协调国际及地区事务的重要伙伴。对此，哈马迪说：“这些表述都非常准确，是中阿友好关系的真实呈现，阿联酋领导层和政府官员有着相同认识，阿联酋公民对此也有切身感受，阿联酋举国上下都在欢迎习主席的到访。”

阿联酋是习近平今年首次出访的第一站，也是他再次当选中国国家主席后访问的第一个阿拉伯国家。《国民报》总编辑米娜·奥莱比充满自豪地说：“这充分表明两国关系的重要性，阿联酋各界对习近平主席的访问抱着极大期待。”她还特别关注文中提到的２０１２年阿联酋成为首个同中国建立战略伙伴关系的海湾阿拉伯国家，认为“这奠定了阿中之间独特关系的基础，这种关系依靠两国永不放弃梦想、充满进取心和创造力的人民”。

习近平在文章中表示，希望两国携起手来，做真诚互信的战略伙伴、共赢共享的合作伙伴、互学互鉴的交往伙伴、实践先行的创新伙伴。中东一家电视购物公司的高管沙尔巴·纳赛尔深有感触地说：“在和中国同事共事的一年中，正是凭借这样的伙伴精神，我们才能在短时间内跨越文化沟通的种种阻碍。”“通过这篇文章，我更加清晰地了解了中国同事经常说的‘一带一路’倡议，也更加相信阿中合作的灿烂前景，希望我们的企业能搭乘两国合作快车，并将发展成果分享给更多合作企业和中东北非的消费者。”

阿拉伯作家联盟秘书长、阿联酋作家协会主席哈比卜·阿勒萨伊赫说：“习主席为两国关系的未来画出了路线图，同时也表达了充足的信心。”

“这篇文章在阿联酋各界产生广泛共鸣，大批学者和媒体人士等纷纷通过社交媒体和网站表达自己的看法，他们看到了习主席对地区和阿联酋的清晰认识、关注和梦想，感受到了习主席深厚的文化底蕴和知识结构，”哈比卜·阿勒萨伊赫说，“阿联酋人民和中国人民应该携起手来，共同完成祖先开创的事业，在‘一带一路’倡议框架下，巩固友好关系。”

习近平在署名文章中说：“中国人民自古就明白，世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。”文章还引用阿联酋“国父”扎耶德总统的话说，“为国家带来进步的不仅仅是石油，还有这个国家人民所作出的努力”。

阿联酋文化与知识发展部顾问柴绍锦感慨地说：“３０多年前，时任总统扎耶德访华，推动阿中高层合作交流，如今习主席来访，两国已各自创造了经济发展的奇迹，双方合作也更加深入广泛，在国际事务和双边关系中相互理解扶持。未来，相信阿中双方将像习主席所说的那样‘携手前行，共创未来’，为不同文明和谐相处、共创繁荣作出表率和贡献。”（网站首页图：新华网图片）