政府民企院校三结合 高效打造紫竹高新区-已培养和孵化600余家小微科技型企业

见习记者 荀澄敏

从黄浦江第一湾到剑川路，在闵行区东南部这片13平方公里的热土上，16年来不断孕育着“东方硅谷”的梦想。作为全国首家以民营企业为开发主体的国家高新区，紫竹高新区走出了一条独特的自主创新科技园区发展之路。

在全中国最像美国硅谷的地方，紫竹高新区由三部分组成：两所高水平大学校区、研发基地和紫竹配套区。近年来，随着国家推进供给侧结构性改革和创业创新的机遇，紫竹高新区不断培育创新主体，构建创新服务体系，打造创新生态环境，激发各类创新主体活力。

“政府搭台、企业唱戏”

在所有的国家高新技术产业开发区中，紫竹是全国唯一一家以民营企业为主体、集科研人才资本产业等优势以及运用市场化运作方式而设立的新型高新技术产业开发区。

2001年9月12日，上海市、闵行区两级政府决定建立上海紫竹科学园区，提升上海开发区创新能级。“当时闵行区政府、上海交大、紫江集团都在谋求新一轮发展，三方可以说是一拍即合。”上海紫竹高新技术产业开发区党委书记、副总经理骆山鹰回想起当年的情景，仍历历在目：“为了搞好园区的开发建设，当时紫江集团反复考察了台湾新竹科技园，最终把高新区命名为‘紫竹’，并坚持以‘生态、人文、科技’ 为发展理念，16年来从未变过。”

紫竹高新区在股权结构上进行大胆创新，采纳开放式多元化股权结构和市场为主体的运营机制，这种全新的民营企业、高等院校、市区镇政府“三结合”运营模式，也就是“政府搭台、企业唱戏”，在尊重市场化发展规律前提下，最大限度地提高社会经济资源的总体运营效率。

从紫竹高新区诞生之日起，就按照市场经济条件下现代企业的组织构架和管理模式进行运作。“我们运用民营企业特有的经营模式，高效有序地进行总体规划、土地征用、开发建设、招商引资、经营运行等工作。”骆山鹰说，“这也从体制上确保了高新区发展从决策到落实、从规划到建设过程中的强大执行力。”

不断“孕育”本土企业家

2017年1月13日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司在上海证券交易所举行挂牌上市敲钟仪式。这家起步仅7人的公司，成为紫竹高新区第一家在上海证券交易所上市的企业。

“75后”董事长蒋渊2000年选择辞职创业，2004年8月，当时还在民居办公的蒋渊，有一次在回家路上偶然看到了一张紫竹科技园区宣传效果图，当时正物色新办公场所的她，就此“情定”紫竹。随着公司的不断发展壮大，2014年至纯科技在紫竹建成了一幢集研发、生产、销售于一体的总部大楼。

作为土生土长的吴泾人，蒋渊在“家门口”这片热土上实现了自己的梦想。如今，越来越多的年轻人怀揣着创业梦，走进了紫竹高新区，触宝科技已成为知名独角兽企业、交大学生创业创办的柏楚科技已成长为销售过亿的激光控制领域制造业企业、冠勇科技为价值超过千亿的影视、音乐等版权提供一站式版权保护服务……

近年来，紫竹高新区打造1.2万平方米的“国家级科技企业孵化器”，制定高新区相关政策，为初创企业和团队提供低成本、便利化、全要素的创新创业综合服务。截至2018年二季度，紫竹创业中心与创业孵化器累计已培养和孵化600余家小微科技型企业，目前在孵企业近200家，帮助在孵企业累计获得风险投资超过20亿元。

目前，紫竹高新区已形成了以信息软件、数字视听、生命科学、航空电子、新能源与新材料、智能制造为支柱的产业结构，引进了中航通用电气航电、中国商飞飞机客服、中广核、电气风电等一批国家和省（市）级重大项目；吸引了英特尔、微软、可口可乐、GE、东丽、埃克森美孚、博格华纳等多家世界500强公司设立了研发中心和地区总部，成为跨国公司技术和人才溢出的重要源头，推动了相关高新技术产业在高新区的集聚。