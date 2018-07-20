“安比”或给沪带来明显风雨-预计22日登陆浙江中北部

晨报记者 徐妍斐

昨天申城延续了蓝天白云的悠哉，最高气温差0.2℃未及35℃线，延续了出梅以来无高温的“传统”。然而，即将到来的今年第10号台风却会打破这种平静：这个被命名为“安比”的台风预计将在22日白天登陆浙江沿海，将给周末及下周一的上海带来明显风雨。

具体影响仍可能变化

今年第10号台风“安比”（热带风暴级）于18日20时在菲律宾以东洋面上生成，昨天14时中心位于浙江省象山县东南方向约1380公里的洋面上，中心气压995百帕，中心附近最大风力8级（20米/秒），强度为热带风暴级。

目前台风正以每小时15公里左右的速度向偏北方向移动，今天转向西北方向移动，强度逐渐加强。预计台风21日进入东海南部海域，并将于22日早晨到上午在浙江中北部沿海登陆，登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

目前，“安比”的结构还比较松散，强度不强。后期在靠近华东沿海时可以达到强热带风暴或台风级别。以目前的预报路径，“安比”登陆点在浙江中北部，离上海较近。

随着“安比”的不断奔近，今天也将是近期最后一个多云的好天。受台风外围影响，周六下午本市风力开始逐渐加大，气温保持在27-34℃之间。周日和周一受台风影响，本市有较明显风雨天气，气温在27-32℃之间。由于台风强度、路径不断有调整，双休日和下周初天气变化有不确定性，请随时关注更新预报信息。

热带风暴也属台风

许多报道都说“安比”是个强热带风暴，强热带风暴属于台风吗？答案是肯定的。首先，在热带洋面上生成发展的低气压系统称为热带气旋。热带气旋按照其强度，分为六个等级：热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风和超强台风。其次，热带风暴之所以也被认为是台风的一种，关键在于，按照国际标准，热带气旋发展成热带风暴才会被编号，编号中前两位为年份，后两位为其在该年生成的顺序。例如，1810，即2018年第10号台风。

台风有一个“名字库”，里面存放着140个名字，由14个亚太国家或地区提出，每个地区提供10个名字。名称按照提名地区的英文字母顺序轮流循环使用。比如今年第10号台风“安比”之后的一个台风，按照顺序会被命名为“悟空”，该名字由中国提供。

另外，一旦某个台风对于生命财产造成了特别大的损失或人员伤亡而声名狼藉，那么这个名字就会被“除名”。比如“桑美”,2006年的超强台风“桑美”严重影响中国东部沿海地区，共造成了25亿美元的巨大损失。

秋台风或较常年更强

另据国家气候中心最新消息，2017年10月开始的拉尼娜事件于2018年4月结束之后，赤道中东太平洋海表温度持续上升，预计于2018年秋季进入厄尔尼诺状态，可能在冬季形成一次厄尔尼诺事件，将对我国秋冬季气候产生影响。

一般情况下，赤道中东太平洋于秋季进入厄尔尼诺状态，我国秋季降水易出现南多北少的空间分布，全国气温以偏暖为主。同时，秋季影响我国的台风个数可能较常年偏少，但台风强度偏强。