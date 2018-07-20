铁路上水员高温下坚持工作-三伏天里，他们每天在铁轨间跑30多公里

晨报记者 张 立

实习生 饶舒玮 李文雅

已经入伏的上海艳阳高照，暴露在阳光下的铁轨和水管因为大量“吸热”，表面温度不断上升。尤其是水管的金属部分，阳光直射一阵后，空手根本无法触碰。而水管内部的水，也因为高温的“加工”变得滚烫。每一天，铁路上水员们都要和这样的水管、水温进行几十次的“亲密接触”。

他们穿着明黄色的鲜艳制服在铁轨间不断奔跑，穿梭在高铁动车之间，每天不停重复着弯腰、插管、注水的工作流程。

穿黄衣戴黄帽提示列车员

下午16：28，G7057次列车缓缓驶进上海站。“来了来了，可以开始工作了。”在列车进站前，张师傅已经从对讲机内收到指令，他戴上自己的小黄帽。和张师傅一起搭班配合的还有刚30出头的赵师傅。黄衣服配上黄帽子，两人站在一起，俨然变成了一对“小黄人”兄弟。

“这是我们铁路上水员的标配。”张师傅告诉记者，因为上水员的工作地点是在铁轨中间，“你要穿得醒目一点，让列车员知道，铁轨这里有个人。”待列车进站后，搭班的两个上水员师傅便向列车停靠的位置走去。靠近列车后，张师傅的脚步开始加速，“这趟列车是8节车厢的，所以上水速度会比较快一点。”于是他不得不在一米多宽的铁轨间小跑着前行，“每一次上水都意味着一公里的奔跑。”说罢，张师傅便已经跑到第一节车厢的注水口，顺势弯下腰，举起放置在盖板内的水管，将水管插入注水口，让水管内部的清水自动注入水箱，几个动作一气呵成。

张师傅告诉记者，接车、插管、上水……这一系列动作看似简单，但是必须要在列车发车前20分钟完成，“如果是那种绿皮车，水箱的容量更大，上水需要的时间就更多，所以我们就要更快。”张师傅向记者算了这样一笔账：动车一般有20分钟左右的时间休整，而老火车因为跑长途，客流量大，用水量多，则需要30到40分钟完成上水。为了让工作的时间足够充裕，张师傅和他的工作伙伴每天都需要在烈日下来回奔跑。

记者从上海站相关工作人员处了解到，暑运期间，平均一天一个班组需要给20多趟列车上水。“粗略算一算，一天最少也要在铁轨间跑个30多公里吧。”张师傅抹了一把额头的汗笑道。

水管内水温晒得高达70℃

7月的上海，并没有因为临近傍晚而带来一丝的凉爽，上水员们黄色制服背后早已被汗水渗透，张师傅却仿佛浑然不知，“手上湿漉漉的，身体湿漉漉可能就感受不是很明显了。”

在给列车上水过程中，张师傅不停提醒着记者要离水管保持一定的距离，“因为水管接头在注入水箱过程中一不小心注水口会有可能偏离，如果不小心脱落了，水流就会喷射出来，溅到身上”。因为夏季阳光直射，水管内的水温有时高达70℃，一不小心被水花溅上就会有烫伤的危险。

“我们每个人都有黄色的塑胶手套，这是一种必要的保护措施，但上水员们为了方便插管经常选择赤手工作。”张师傅说道。

除了高温直晒的水管之外，张师傅提醒记者，行走在高温下的铁轨间，也会比以往更加危险，行走其中要加倍小心。

此外，“夏天还要小心那个动车空调的出风口。”张师傅心有余悸，特别是夹在两列动车之间时，两个空调出风口的热气流对吹，“很猛的”，他用手比了个夹击的动作。

面对这样一份工作，每位上水员都有着他们自己的理解。“旅客基本上不会看得到我们，但是每节车厢的供水都要依靠我们。”上水员张师傅说。