声音是路标，听力是技能，双腿要足够勇猛-盲足小子，黑暗中体验绿茵场的快乐

见习记者 王凤 昆明报道

“我喜欢姆巴佩，他和我一样跑得快，作风有点像我，拿着球只知道球门。”魏建森说。

7月15日23:00世界杯决赛开始前，魏建森和刘猛各自在电视机前候着，一个认为克罗地亚队赢，一个认为会打平。看不见电视画面，他们最终听到了法国以4：2的成绩时隔20年再捧大力神杯，两个人输了就要去啃桌子的赌约，也没有赢家。

2005年世青赛，国足队长冯潇霆与梅西一起被评为“十大新星”的时候，魏建森还是个毛头小子，和小伙伴们玩着从上世纪80年代 末 就 承 袭 下 来 的 游戏——用塑料袋包裹着塑料瓶，在校舍的走廊、过道里，分站两头用力对踢。8年后，魏建森成为中国盲足国家队的队长，并在一个月前马德里的盲人世界杯上，带领球队击败俄罗斯队，拿下季军。

俄罗斯世界杯决赛前日，参加完央视节目录制回到昆明的魏建森、刘猛等队员一起回到昆明理工大学的训练场，有的拿起了铁饼，有的练起了短跑。世界杯比赛又为他们赢得了曝光机会，这支获得世界杯季军的球队，每人每月拿的补贴是500元。而魏建森所在的云南盲足，甚至没有足够的经费支撑他们训练，只能采取提前40天最多两个月的训练模式。

云南盲足队以“生猛”著称，为盲足国家队输送了很多盲足人才，有李孝强、魏建森两任队长以及刘猛等队员。尽管“感觉踢盲足像是一个兼职”，魏建森认为，只要可以踢，只要队里需要，自己会坚持踢下去；即便离队，也会随时回来。而刘猛则认为，盲足是自己的一份职业，空余时间才去按摩店。

◆如果没有巴西队

“又是一个第三名！”

前盲足国家队队长李孝强最近的朋友圈，还停留在盲足世界杯上。“其实比赛的成绩我不看重，只是我们都好几个第三了，所以感叹一下。”

起源于西班牙的盲人足球，类似于正常人的五人制足球。每方上场5人，比赛时间为上下半场各20分钟，中场休息10分钟；除守门员外，其他球员必须达到B1级视力伤残（即完全丧失视力和光感）。2004年，雅典残奥会首次设立该项目，将其纳入“正规编制”，国际盲人体育协会（IBSA）主办的盲人足球世界杯（又称盲人足球世锦赛）则是盲足的最高荣誉，与FIFA世界杯一样，四年一届并同年举办。

“运球方面，正常人一般单脚，而我们需要双脚，时刻保持足球在自我的掌控之中。正常人踢足球有头球，我们进球时几乎不存在头球，球在空中时听不到声响，无法判断方位。另外，盲足守门员的活动范围很小。”李孝强认为，“巴西队整体协作能力很强，每个人可以担当两个甚至三个角色，好像谁都可以射球，突然就进了。”

面对比赛成绩，魏建森认为，“这次能拿到这个成绩在意料之外，毕竟这批球员都是新队员，参加过2016年残奥会的老队员只有3个，能够拿到这个成绩，感觉这些小孩子挺有发展空间的。”对于老对手巴西，他坦承“巴西队球员的个人能力不错，自主能力比较强”。

“如果没有巴西队，我们有可能拿冠军。”针对本届盲足世界杯，云南盲足队乐建昆教练分析称，就纯粹技术方面，中国盲足队的水平世界一流。“巴西对于足球文化根深蒂固的理解，那种非常好的‘球感’，加上高大的身材和体能支撑，还有本身不算差的技术，使得巴西队比我们所有其他球队的水平都高出一截。”

按照走访过世界各地足球俱乐部的德斯蒙德·莫里斯的说法，足球运动作为原始狩猎的现代替代品被我们追逐，意味着我们可以在不流血的前提下投入战斗，而战斗总要有个排位先后，争个胜败输赢。

世界杯决赛之夜，法国队和克罗地亚队都有一剑封喉的实力，但是总体赛况显示，法国队比较能忍、耐打；克罗地亚多次强攻到法国队门前，但成功进球的几率不高。乐建昆教练笑着说：“真正强大的球队，就是能够忍辱负重的。这是战术需要。”“那种赢得比赛的强烈渴望，有时候反而会误导我们。欲速则不达嘛。”乐建昆教练不会强调强烈的求胜心，而希望激发球员对于盲足更大的热情，做好平时的基础训练，打好基本功。

2006年底，乐建昆带领球队在海埂训练，球场边一个修整场地的工人说：“我在这里那么多年，什么样的球队没见过？但唯独你们最有冠军相！”乐建昆教练又回忆了一番，接着说“冠军有冠军的气质，强大的气场在那里。”

对于队员，乐建昆教练选人的标准只有一个——“敢跑”。

◆不一样的路

“就感觉上去就紧张了，紧张就懵了，眼睛蒙起来，腿软，教练叫也听不见，什么都听不见。”魏建森回忆2009年在沈阳锦标赛第一次上场时的场景，周身蔓延的是无处不在的紧张与无措。被换下场冷静下来后，他才慢慢适应赛场的氛围。

消瘦、黝黑、鼻梁高挺，出生于昆明市乐陵区魏家村的魏建森，先天右眼全盲，左眼能够看到微光。10岁动手术失败，2年后彻底看不到。在盲人学校读书的他，被教练选中去了盲足队。

“一开始带不住球，练多了就可以了。”踢了9年盲足后，魏建森将挨打、受伤、摔跤的过程概括为这样一句话。而实际上，从在黑暗中迈不开步、找不到方向，到果断、坚决地跟着球和自身对声音的判断无畏前行，魏建森受过几次大伤，几乎要放弃盲足。

第一次是队里在训练场训练的时候，激烈对抗中自己的牙齿撞上了二师兄尹文华的头，“感觉牙齿牢牢嵌入了师兄的头颅，我的牙齿都挫进去了。”魏建森指着门牙示意，“我把头发清理干净，感觉牙齿要掉下来，就试着往外掰牙齿，但是已经歪了45°，不能完全掰正当了”。另一次是在外省打比赛的时候，撞到太阳穴直接休克了。最近的一次，是在马德里盲足世界杯上与俄罗斯比赛的时候。“自己被人踢飞出去，急性腰间盘突出，感觉要瘫痪了，鼻子现在还歪着。”

2017年央视纪录片《追风少年》播出的时候，魏建森在睡梦中接到妈妈的电话，第一次听到她带着哭腔叫自己不要再踢球了。“在纪录片中，我的膝关节处蹭掉一层皮，露出大块肉，全是血，往伤口上撒酒精清洗，我妈受不了了”。从那以后，魏建森再没将任何坏消息，传到母亲等家人耳朵里。

魏建森说，父母是自己的偶像。他们把自己“送了出来”，走上了一条不一样的路。从懂事之后就知道自己会在按摩店的他，尽管摔跤、受伤，却在奔跑时感觉自己不是盲人，甚至做了正常人难以做到的事情。“我们家条件不好，父母觉得我必须要走出去。而我小时候的玩伴，遭遇了和我同样的情况，因为家境较好，他的父母就想着自己多赚钱养儿子，一直将其关在家里。”每次回家，魏建森都有种强烈的感觉，这位同伴因为常年在家，没有一技之长，又不与其他人打交道，思维已经跟不上了。

6月13日，儿子出生。当天中国盲足队在马德里以1：0战胜摩洛哥挺进4强，但是“最重要的时候没能陪在老婆身边，没看到儿子出生的那刻”，魏建森在微博中表达了遗憾与歉意。直到7月5日，他才亲手抱了抱快满月的儿子，不过很快又归队训练。

魏建森给儿子取名魏红俊。“他们都说鼻子特别像我”，训练的日子，翻出儿子的视频，就会咯咯笑很久。

◆玩着玩着就玩到全世界

2001年10月7日21:22，中央五台屏幕上出现“我们出线了”五个大字，电影《少林足球》占着天时地利获得了出乎意料的成功。周星驰那句“球，不是这么踢滴”也烙在了很多球迷和影迷心中。对于盲足队员来说，是乐建昆教练告诉他们球怎么踢的。

“‘你们就踢着玩，想踢就好好踢，不想踢就不再踢了’。”魏建森回忆一开始踢盲足的时候，乐建昆教练这样教导自己。这是教练的足球哲学。外人看来，足球一定要以赢为目的，冠军是终极目标。但是，乐建昆教练从一开始就认为，盲校的孩子们踢足球是从踢着玩开始的，觉得有趣就踢下去，“把功夫练到家，结果是自然而然、水到渠成的事情。”

“上世纪80年代末，盲校的男孩子就有塑料瓶中装石子当球踢的习惯，大家就觉得好玩。”据乐建昆教练回忆，自己刚参加工作时，学生们仅有那种对“踢球”的原始的冲动。那种雏形态的渴望，还没形成“足球”概念。魏建森拥有这样的共同记忆，2005年云南盲人足球队刚建队时他14岁，身体素质不够格，只能在一边听大哥们用塑料袋包裹着足球，踢来踢去。

作为2008年奥运会的东道主，国家加大了对盲足的重视。国内，沿海的青岛和大连率先建立盲足队。2005年后，各省市残联相继组织起了盲足队。“云南经济相对薄弱，但赶上2007年残运会在昆明举行，在赛事的带动下，省里就组建了第一支队伍。”乐建昆教练称。

2005年仓促建队后，距离第一届全国盲人足球锦标赛还有20天的时间，所有人都不知道在哪里训练、怎样训练、技战术如何安排、达到怎样的标准。乐建昆教练挑选出“敢跑”的一批盲足队员，摸着石头过河。“比赛的前一天晚上，买的盲人足球才寄到，一队人马围在一起摸来摸去，提前熟悉赛场上的足球，找感觉。”在比赛中，云南队拿了第10名。球队看到了差距，也对国内其他球队的水平与打法有了初步的了解。

正是这支队伍培养出云南第一批盲足“干将”。和《少林足球》中的师兄弟一样，第一批球员各自身怀“绝技”。大师兄李孝强球风剽悍获“老虎”绰号，把球从云南队踢到国家队并做了国家队队长。二师兄尹文华出了名的“悍”，队里训练的时候鼻梁碰断了，考虑到赛事在即，为了避免被认为使用兴奋剂，坚持不打麻醉剂令医生直接动手。三师兄胡小磊也是出了名的“摔不怕”。四师兄则是目前的国家队队长魏建森，“云南队勇猛少不了，全国最勇猛。全国盲足队员都知道”。

中国盲足队从无到有，接下来也以所向披靡之势一路“升级打怪”，在2008年以来的6届世界杯和奥运会中，5次进入四强。2008年，李孝强领队的中国盲足队获得北京残奥会亚军。2010年，中国盲足又在盲足世锦赛、广州亚残运会上分别获得冠军。2012年，中国盲足在伦敦残奥会上获得第五名，旋即又在一年后的亚锦赛决赛中夺得冠军。2014年盲人足球世界杯和2016年里约残奥会均获第四名。2017年盲人足球亚洲锦标赛，中国盲足2：0战胜伊朗队获得冠军。

尽管以踢着玩开始的，“但是，没想到我们踢着踢着就踢进国家队，还成了冠军。”魏建森露出一丝浅笑。

◆耳朵和腿的进击

失去眼睛这一信息获取渠道，一双敢于在风中驰骋的腿和灵敏的耳朵变得异常重要。更确切地说，盲足比赛，在最基础层面，是一场耳朵和双腿的比拼。

异常灵敏的耳朵就是刘猛的好牌。

今年23岁的他，跳脱、活泼，总是乐呵呵的样子，2011年正式成为国家盲足队的一员。走在路上，他喜欢打响指或者卷舌发声，然后不时地通过声音传播出去的状态、回声类别来判断周围有无障碍物。“这是一种只可意会，不可言传的能力”。刘猛神秘地说道，“不是我们耳朵好，正常人和盲人的耳朵是一样的。只不过我们靠耳朵生活，这是我们信息来源的‘根’。正常人更多地靠眼睛生活”。

声音是盲足比赛中的路标。为公平起见，比赛规定除了守门员是正常人之外，所有的球员都戴着眼罩。盲人足球内置铃铛，踢起来叮当作响。运动奔跑的过程中，每个球员在球场上发出“喂”、“喂”的声响。不能靠眼睛获取瞬息变化的比赛情势，他们根据足球中发出的铃声和滚动撞击声，判断队友的方位和球场的大小，根据快速奔跑时风向吹到皮肤上的阻力不同辨别边线挡板的位置，依靠守门员身后的引导员的话语引导一击进球。

灵敏的听力能力，成为每个盲足队员不断训练后必备的技能。在球场上，“真正熟练的球员不会撞到挡板，除非在激烈的碰撞中被推向挡板”。乐教练称，“这是一种补偿效应，盲人从眼睛获取信息的窗口被关闭了，其他途径就会被充分利用。某个方面会变得特别敏锐。”正是通过不断的“用进废退”，他们的耳朵变得无敌。在队里训练之余，学校有3趟公交车，二师兄尹文华能够通过听声音辨别是哪一辆公交车。哪辆车的发动机是前置的，哪辆车的发动机是后置的，车的大小都可以清晰、精确地辨别出来。

“出门的时候，我们最怕周边施工，因为东南西北听不清。有时候我们下雨天出去，根本不打伞，不然听不见路，听不见方向。”声音大到一定的程度，影响辨别声音的远近和方向。魏建森的耳力也很好，但他更凭借球风剽悍、敢跑敢闯，卓越的体能进了国家队。

无畏且自由地奔跑的双腿，是盲足队员的“风火轮”，它使得盲人在耳朵的指引下随心移动。敢于跑出第一步，敢于面对数不清跑偏、跑歪和摔跤的试错，才能真正在黑暗中御风前行。“他们几个人都很敢跑，敢闯”，乐教练回顾自己一手培养的得意弟子时，有种溢于言表的自豪感和底气。这些都是教练手把手一遍一遍比划着动作教会的。

只有耳朵足够灵敏，双腿足够勇猛，盲足队员才能在此基础上进一步追求“后卫出脚稳准狠；中场防守、进攻能力强；前锋射门意识强，突破能力好”。

◆一个强大的心理

因为看不见，被光明所抛弃，盲人反而更能抛弃一切追寻内心所爱。而这里的爱是“他们与正常人一样”，是他们的独立与尊严。

“他们最大的问题，是信息来源不全面。我们正常人看得见、听得着，感觉、嗅觉、皮肤的知觉这些都有，我们所获得的信息是相对全面的。他们呢，因为看不见，就缺少了一路信息，所得到的自我的感受也是不全面的。”对此，乐建昆教练认为，自己的任务是，“告诉你们真的厉害。成功失败什么都不怕，关键是先试一试，什么事情都先试一试，只有在试的过程中，才能找到自己的潜能，激发出来”。

“大部分盲人不愿意与外界接触。大家的文化技能是必须的，但是现在缺少的，是开放的交流。”从事特殊教育32年的乐建昆教练认为，盲足队的这些孩子，学识可能不高，但是与人沟通、适应社会、自理的能力都特别强。“人不知道自己的潜力，自己该拥有的东西，是应该被挖掘出来的。乐建昆认为，父母离开后，独立生活的能力对盲人至关重要。“一个强大的心理，比有人照顾要好。”正因如此，他一直觉得，盲足这项运动应该普及。

走在刚进入的昆明理工大学老干部学院楼道中，魏建森和几位伙伴几乎健步如飞。“五楼，过了两个空荡荡的卫生间，第一个房间就是我的。所有的宾馆布局都差不多。”遇到台阶，只要旁边有人同行，魏建森就可以跟着节奏毫不犹豫地行进。如果不被提前告知，甚至不会有人觉得他们是盲人。

2014年，二师兄尹文华在福建比赛时撞断鼻梁。“央视拍摄《追风少年》 跟到医院去拍他鼻子受伤的情况。尹文华就说，不要拍，不要播。‘你拍这些没关系，但我鼻梁断了，父母看到心情不好；其他孩子的父母看到了，就不让自己的孩子来踢了。但是你不知道，盲足对我们盲人来说，太重要了。’”乐建昆教练通过记者知晓，尹文华的这些令人动容的话语，再次说起时，声音泛起了哽咽。

谈及自己“弟子”的光辉事迹，乐建昆教练如数家珍，一件一件事情娓娓道来。恍惚间，眼睛也湿润了。他深切地明白，对于盲人而言，趁年轻，发光闪亮的时候就这么几天。而这些闪着光的日子，足以让他们在日后的庸常岁月中频频回首。

如果娄烨的《推拿》给出了盲人生活的一面镜子，盲足队员们则在这种生活的基础上，向平静生活镜像中投掷了一枚石子。这枚石子掀起的波澜，不仅仅是盲人也有权利与机会享受“属于男人的女人的，同样也属于孩子成人或老年的足球带给我们的欢乐与激情。”更在于透过盲足这个令人摔跤、碰撞的过程，盲人获得了自我生存与体验更多生活方式的可能性。

比如，作为一个盲人，也可以像魏建森一样说“足球的魅力就在这儿，意外很多，场上千变万化。”

◆走向按摩店

大师兄李孝强的微信头像，还是一块金灿灿的奖牌。

2008年北京残奥会，还是国家队队长的他带领球队拿下了季军。“第一次参加那么大的比赛，很难忘，很难忘。”李孝强不记得头像是哪次比赛获得的奖牌了，尽管2010年以后他就在红河开远县城残联工作，自己也经营了一家按摩店，只要有重要的比赛，36岁的李孝强都会随时归队。这个夏天，在世界杯狂热的氛围中，当2002世界杯国足队员郝海东下海经商，安琦干起樱桃种植业，李霄鹏回到鲁能担当主教练，李孝强还踢着那个“非常非常热爱和喜欢的”足球。

二师兄尹文华在家乡的医院谋得中医推拿工作，由于面临经常性请假难，二师兄没有再踢盲足、打比赛。但是，他仍是队伍中的“财务总监”。“给他们买一下生活用品，如果遇到新年或者不在线，需要什么东西，我就要教练啊或者朋友代我去买一下，网购也行，现在的话，就让他们自己买，训练结束或比赛结束后，一起转给他们。”

全国盲足中，云南盲足条件是比较差的。“广州每天都训练，已经半职业化了。我们由于经费不足，训练时间短，训练场地不固定，每次都不一样。好在队里的孩子都来自农村，吃苦性好，家长管的少一点，能力强。”乐建昆教练带出了一批批盲足队员，每次想要停下来时，又会因为“孩子们的水平在那里、不练可惜，自己喜欢足球、拿着每月仅1800元的补贴也会乐意做下去”等原因一如往常地坚持指导，不断为云南盲足队的新老交替作贡献。乐建昆教练像一个“大家长”，主导球队的大方向，以他为核心的同心圆，圈起的是迎来送往的师兄弟和不是亲情胜似亲情的师徒兄弟关系。

教练和队员们都知道，如果没有盲足，他们毕业就去按摩店，每天围着按摩床，活动范围很狭窄。“他们在队里训练，每月就500元补贴。身体好的，努力一点，按摩每月可以赚3000-4000元。尽管如此，还是宁愿在这边训练，也不愿回按摩店。”“踢梦想球”的他们，不可避免地在退休后大部分人都会去按摩店。

“不可能踢一辈子。踢完2020年日本冬季残奥会，后面看情况。谁也预想不到其他情况。”魏建森今年27岁，2013年22岁的他成为盲足国家队副队长，去年成为队长。一向体能良好的他去年感觉已不如从前，“年龄在那里了”。

现在，在昆明理工大学（呈贡校区）内，每天清晨6:30，魏建森都会准时出现在老干部学院楼下，和一群残障人士一起开启校园越野跑。他通常挥着长长的胳膊，与身边刚结识没多久的伙伴边侃边跑，为9月份到来的省全运会做准备。他将参加100米、200米和400米赛跑。刘猛则每天训练臂力、拉伸，为掷铁饼、标枪和铅球做准备。

在盲足队待过的球员，大抵会永远记得乐建昆教练的那句话：“带你们踢球，是带你们走出去。人走出去是生活，走不出去是生存。”

运球方面，正常人一般单脚，而我们需要双脚，时刻保持足球在自我的掌控之中。正常人踢足球有头球，我们进球时几乎不存在头球，球在空中时听不到声响，无法判断方位。

尽管摔跤、受伤，却在奔跑时感觉自己不是盲人，甚至做了正常人难以做到的事情。

——盲足球员