本科普通批次各高校投档分数线公布-今年共有515所在沪招生院校（1036个院校专业组）参加招生　还将进行第二次降分征求志愿

晨报记者 徐斌忠

昨晚，市教育考试院公布了2018年上海市普通高校招生本科普通批次平行志愿院校专业组投档分数线。沪上高校复旦大学（专业组1）和上海交大（专业组1）的投档线最高，均为588分。另外，记者注意到，上海财大2个专业组的投档线，均高于华东师范大学3个专业组的投档线。

据悉，本科普通批录取工作将于本周日（22日）结束，当晚可通过“上海招考热线”网站查询录取结果。

投档分数线非事先划定

市教育考试院介绍，院校专业组投档分数线不是事先划定的，而是在正式投档后自然形成的。在正式投档时，市教育考试院对本科录取控制分数线上的考生按高考成绩进行排序，按院校专业组实到计划的1:1进行检索投档，末位考生成绩即为该院校专业组投档分数线。

一所高校有几个院校专业组，就有几条对应的院校专业组投档分数线。

需要提醒的是，考生最终能否被该院校专业组录取，或是被该院校专业组内的哪个专业录取，还要等招生院校进行专业录取后才能知道。

在沪招生院校新增10所

今年共有515所在沪招生院校（1036个院校专业组）参加本科普通批次招生，比去年增加10所招生院校、46个院校专业组，如海军军医大学、深圳大学、山西大学、云南大学等均首次参加上海的本科普通批次招生。

基于去年首次实施的以院校专业组为核心的志愿填报与投档录取改革实践，许多院校加强了对院校专业组设置的优化，以吸引考生报考。比如天津大学设置了院校专业组（4），新增电子信息工程专业招生；上海对外经贸大学将去年的一个院校专业组调整为3个不限科目要求的院校专业组；大连理工大学（盘锦校区）将去年院校专业组（1）中的资源循环科学与工程专业抽出，调整进新增的院校专业组；中国民航大学也将去年5个院校专业组调整成4个院校专业组。

据统计，在本科普通批次1036个院校专业组中，选考科目仅设置物理一科的院校专业组占比10%，相比去年增加6个百分点；选考科目设置为不限的院校专业组占比42%，相比去年减少19个百分点。院校专业组的优化大大提高了考生志愿意向与院校专业的匹配度。

投档线与去年比有差异

招生院校的位序仍保持稳定。尽管受高考总分分布影响，各高校的院校专业组投档分数线与去年相比有差异，但通过比较2017年、2018年各高校院校专业组末位进档考生在考生总人数中的位序百分比，可以发现大多数受考生关注的高校整体位序未发生改变。

部分招生高校的院校专业组投档线之间存在差异，主要出现在医学类、农林类和师范类等院校中，这一定程度上也反映了考生对专业的喜好程度。

市教育考试院透露，外省市高水平大学仍然受到考生青睐。与去年一样，在本市招生的外省市高水平大学各院校专业组生源充足，如东北农业大学、东北林业大学、石河子大学等尽管在招生专业设置、所处地域等方面不具备明显优势，但随着考生对高校认识的加深以及对接受优质高等教育的强烈愿望，报考依然踊跃。