强化联合攻关、跟踪督办，长效治理确保不回潮-浦东消防借势发力铲除突出火患

晨报记者 倪冬

近期，结合夏季消防安全大整治，浦东消防支队陆家嘴大队紧紧抓住地方政府开展“无五违”创建和环境综合整治工作的契机，进一步推动政府各职能部门，强化联合攻关、跟踪督办，顺利完成了北张家浜路168弄火灾隐患突出区域整治工作。

整治期间，共劝退住宿人员480余人、清理房间300余间，彻底消除了区域消防安全隐患。

层层转租致隐患突出

北张家浜路168弄区域，总建筑面积6000余平方米，有3幢多层砖混建筑，其中3号楼顶采用彩钢板搭建违章建筑约500平方米，原为一家企业的物流仓库和员工集体宿舍，后被层层转租、分租，违规住人，消防设施老旧瘫痪、易燃可燃品大量堆积等火灾隐患凸显并呈愈演愈烈趋势。

整治前，该场所3幢多层建筑作为外来人员集中居住点，高峰期居住人员超过1000人，场所内还聚集了废品回收站、快递中转站、汽配汽修点、小卖部等业态。

大队在摸透情况后立即向街道主要领导汇报隐患情况，并指导属地派出所开展隐患排查。

针对该区域员工集体宿舍楼消防设施配置不到位、消防车通道堵塞、防火间距不足等突出问题，大队分门别类，列出行政许可、使用性质、消防设施设置等7大类21处隐患问题。同时，逐家、逐部位厘清产权单位、使用单位、物业单位责任，并先后4次约谈业主单位、二房东、承租单位等相关负责人，指出问题、明确责任、给出建议、限定期限，为推动火灾隐患全面攻坚奠定基础。

联合执法督改突出隐患

鉴于北张家浜路168弄居住人数多、物业管理混乱、整改涉及部门多等实际情况，大队将该区域列为突出火灾隐患区域并制定“三项清单”，明确要求2018年7月前完成整改攻坚任务。

同时，大队于2017年10月初向潍坊街道发出火灾隐患抄告单，提请街道联合多部门对该区域突出火灾隐患开展整治。在大队推动下，新区商委、潍坊街道、派出所、安监、房办等职能部门确定了“街道主导、条线负责”的整治工作责任体系，建立了资源共享、信息互通、联合执法、协同作战的整治专班，先后开展联合督导检查7次、召开专题会议11次，提出整改意见26条。

为确保告知到位，整治工作组先后出动93人次开展宣传动员，甚至利用晚间上门告知租住、使用该区域的租客及商户存在隐患和问题，以案说法普及消防法律法规和逃生自救知识，在街道、派出所、消防部门的联合攻坚下，多数租户在合同到期后主动搬离。

2018年5月31日，工作组吹响整治工作“集结号”，街道、派出所、城管、安监及陆家嘴大队出动人员160余人，对北张家浜路168弄依法开展取缔整治行动，突出隐患得以彻底整改。

接下来，大队还通过定期检查、持续宣传、动态跟踪，坚决防止顽疾复发，并为下阶段调整业态、产业升级提供技术指导和安全服务，确保“整治后”隐患不回潮。