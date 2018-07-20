学校安全体验教室内学习消防知识

记者 倪冬

晨报讯2016年3月，浦东新区教育局对全区234所义务教育阶段公办学校进行调研，制定了五年内完成安全体验教室建设计划。截至目前，已建成99所安全体验教室，2018年仍有68所学校安全体验教室建设正在积极推进中。

学校安全体验教室主要分为四个区域：知识学习区、消防体验区、逃生演练体验区和紧急救护体验区，并配备了相应的仪器、设备，旨在提升学生的安全意识和生存技能。

在知识学习区，学生可以学习消防标识、交通标识、警示标识，并且通过场景模拟让学生找出在家里、路上、学校所存在的安全隐患；在消防体验区，可以学习如何报警、如何正确地使用4类常见灭火器；在逃生演练体验区，可以学习三种常见的绳结打结方式； 而紧急救护体验区则配备了心肺复苏电子模型、绷带、夹板、担架等急救体验设备。

目前，各校均结合自身特点建立了相应的管理制度，积极推进安全体验教室的使用和管理，其中梅园小学以安全体验教室为载体，结合社会各方力量开展了一系体验列活，比如邀请梅园新村派出所王雷警官来校开展“做自己的首席安全官——平安校园行”主题宣传活动，组织全体师生及家长代表赴浦东消防支队铜山中队参加社会实践活动。

新云台中学开展了“学做负责任的决定——安全体验嘉年华活动”，让师生和家长借助安全体验嘉年华游园会，来学习消防、交通、地震、现场初级急救等知识技能。