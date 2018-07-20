英青少年喜欢在网上谈恋爱-近20年英青少年怀孕率持续走低

晨报记者 徐惠芬 综合报道

在过去的20年间，英国青少年怀孕率持续走低。专家认为，在互联网越来越渗透生活的当下，这个趋势还将继续。

英国广播公司18日援引一项最新调查结果报道称，英国这一代的青少年更喜欢和家人待在一起，更喜欢在网上谈恋爱。这样一来，青少年发生性行为的可能性少了，青少年怀孕率也就低了。

这项调查由英国怀孕咨询服务处开展，调查了1000名16岁至18岁的英国青少年。

结果显示，只有不到25%的受调者称，和朋友面对面交往的次数和在网上聊天一样多；70%的受调者称，经常通过网络和朋友联系，一周4次以上。调查还显示，英国青少年每天花大量时间在网上，平均差不多一天5小时。

此外，调查还显示，这一代青少年更倾向于认为，与家人在一起的时光，比和朋友共度的时光更重要。

英国怀孕咨询服务处称，这可能解释了自2007年以来英国青少年怀孕率急剧下降的原因。

研究者认为，那些在生活中和朋友或伴侣更多见面的人，发生性行为的可能性也更高。而在此次调查中，三分之二的受调青少年表示，从未有过性行为。

英国怀孕咨询服务处发布的这份报告还显示，新一代年轻人更理性，更注重他们的教育和未来职业发展，因此也更在意避孕。

1998年，英国曾是西欧青少年怀孕率最高的国家之一，每1000名15岁到19岁的少女中，就有31人怀孕。但近20年来，英国未成年怀孕率减半，创下了自20世纪60年代后期开始记录以来的历史新低。英国国家统计局发布的数据还显示，2016年，该国不仅15到19岁之间的少女怀孕率急剧降低，25岁以下的女性怀孕率也有所下降。

对此，英国怀孕咨询服务处政策研究主任凯瑟琳称:“我们的研究发现，现在的年轻人更注重教育，对经济情况也更有意识，对成功更有野心。”