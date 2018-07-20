普京提议美俄同意对方调查人员讯问涉嫌犯罪的本国公民-接受普京提议？白宫和美国务院有分歧

郑昊宁（新华社专特稿）

美国白宫18日说，总统唐纳德·特朗普将与幕僚讨论是否接受俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的提议，即根据双边法律援助协议，美俄同意对方调查人员讯问涉嫌犯罪的本国公民，分别包括俄方“黑客”和美国前外交官。

白宫说，特朗普认定这一提议“有趣”； 作为美国外交部门的国务院则斥为“荒谬”。

白宫正考虑俄方提议

俄罗斯卫星通讯社报道，16日与特朗普在芬兰首都赫尔辛基会晤时，普京在联合记者会上说，按照俄美双边法律援助协议，美国特别检察官罗伯特·米勒可以就讯问美方起诉书提到的人向俄方提出正式申请，俄罗斯检察和调查部门可以代为讯问并把相关材料发给美方。前提是，美方允许俄方人员讯问与英国商人比尔·布劳德逃税案相关的美国人。

多名记者18日在白宫例行记者会问及普京的提议。发言人萨拉·桑德斯三次回答，说特朗普将与米勒团队成员“碰头”，讨论这一提议，白宫将及时发布相关消息。

依照桑德斯的说法，就俄方建议，美俄有过“对话”，但美方尚未给出答复，特朗普“没有承诺任何事”。

美国司法部副部长罗德·罗森斯坦13日宣布，在米勒所主持“俄罗斯干预美国总统选举”调查的框架下，美国检方起诉12名“俄罗斯情报总局特工”，指控他们2016年窃取并发布民主党总统候选人希拉里·克林顿团队的内部文件。不过，罗森斯坦没有提及这一“黑客”攻击是否最终影响总统选举结果，也没有出示具体证据。

俄罗斯总检察院17日发布一份布劳德逃税案相关人员名单，指认11名美国人在俄从事“非法行为”，要求他们接受调查，包括民主党籍前任总统贝拉克·奥巴马的首任驻俄大使迈克尔·麦克福尔、前助理国务卿戴维·克拉默和前助理国务卿帮办乔纳森·温纳。

布劳德在美国出生，是英国籍金融家和投资家，俄方认定他在俄做生意期间以逃税方式非法赚取超过15亿美元。法院2017年12月缺席判处他9年监禁。与特朗普一同见记者时，普京指认布劳德和他的商业伙伴把将近4亿美元非法所得捐给希拉里。

国务院震惊：极其荒谬

普京16日在记者会上提议联合调查时所援引的俄美双边法律援助协议1999年签署。依据这项协议，两国可在刑事犯罪调查中向对方提供法律援助。

在路透社看来，这一协议并不必然要求两国调查人员可以在对方领土上直接讯问对方公民。如果美方同意俄方提议，将是美方政策“令人惊愕的转变”，而且可能违反关于外交豁免权的国际法律原则。

美国国务院发言人希瑟·诺尔特18日说，俄方言论“极其荒谬”，无论是“他们想要讯问11名美国公民，还是俄罗斯政府对那些美国公民的指责”。

依照诺尔特的说法，俄方早已了解美方立场。

麦克福尔当天在社交网站呼吁白宫回绝俄方提议，否则将使美国起诉俄情报官员的“合法性”与俄方“编造的故事”形成“对等”。

这名前驻俄大使、现任斯坦福大学教授否认俄方对他的指认，担心白宫不会为他辩护。布劳德告诉福克斯商业新闻电视台，白宫发言人说正考虑俄方建议让他“震惊”。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷在科罗拉多州参加一场论坛时说，俄方提议“不是我们首先考虑的调查方式”。

特朗普16日接受美国福克斯新闻频道采访时说，他认为特别检察官米勒不大可能接受普京关于联合调查的提议。