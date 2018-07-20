联合办公走进商业地产

吴财琴

（丰泰地产投资资产管理区域董事）

联合办公以其开放式的共享办公方式，灵活性和互动氛围深受当下80后、90后的青睐，需求愈加旺盛。在此大潮下，越来越多的联合办公场所从写字楼走进了商场、购物中心。

根据仲量联行的数据，从2014年到2017年，上海甲级办公楼或其所在的商业综合体零售部分拥有联合办公的比例年均增长超过35%，发展空间巨大。预计到2020年，中国一线、二线城市将有近30%的甲级办公楼具备灵活办公空间。

跨界运作 工作链接生活

不同于传统的开发商只能提供办公空间，不少联合办公以会员制的形式为租户提供了一个可支持合作、创新，并且对员工有吸引力的“体验式”的共享办公环境，使得会员之间可以互相交换信息。

如在同一个联合办公空间中，可能有做推销的、做IT的等等，它减少了那些初创、微型公司所要经历的前期去找各种资源的麻烦。

一方面，联合办公入驻商场，可以享受到商场的很多公共空间、各种广告资源等等，初创企业的产品原型可以在商场开启快闪活动等等，实际上商场提供的平台远远超过联合办公实际租赁的面积。与写字楼相比，商场的楼层一般面积更大、立柱更少、层高更高，因而更适合联合办公青睐的开放式空间设计。

另一方面，入住商场的联合办公的侧重点放在了初创跟微型企业上，这使得消费者在购物中能够通过联合办公里入驻的初创品牌发布的一系列活动，看到、接触到实体，从而有一个更好的、实实在在的购物体验。而联合办公的企业也有可能是商场的潜在客户和购买群体。联合办公将带动零售销售、集聚人气，有助于活跃商场气氛。

站在商业立场，商场与联合办公一样，都有同样强劲的资源和相似的客层。联合办公走进商场，把工作和生活结合起来，扩大了联合办公的运作空间。而联合办公也能给商场带来很有利的消费力和新的合作模式、跨界的玩法。

体验共享 晶品携手米域

晶品在上海静安商圈内一直是潮流地标。这次，晶品携手米域，把购物中心所提供的“体验”，跟“共享”这个概念有机地结合起来，从而为客户打造更好的办公、购物环境，实现联合办公与零售之间的双赢。

不同于简单地引入联合办公空间，晶品尝试的是联合办公的租户与零售之间相互配合，1+1大于2来实现双赢。实际上晶品提供的平台远远超过米域租赁的5,500平方米。

晶品选择米域，一方面是因为米域对零售比较了解，能够实现联合办公与零售之间相互配合，另一方面米域将侧重点放在了初创跟微型企业，它的核心客源跟晶品极为相似，都属于年轻的80、90后的时尚达人、白领精英。两大企业联手，追求的是“体验+共享”的全新高度。

同时，米域进驻晶品后，每日固定客流有1,000人，流动客流有2,000人，每天相当于多了3,000名有效的消费者。而晶品则能够提供给它消费场所、运动场所，完美诠释了工作是为了更好地生活。

联合办公扩张到一定层面，现在正是当红时期，每个从业者都在找它。因为选择不少，也可以找到最好的选择，例如先从核心的品牌发散出去，然后再到一些比较新的联合办公品牌。那是不是每一个商场都能够跟联合办公合作成功呢？不一定。一般而言有两种趋势，一种是联合办公与商场很好地结合，这在国外已经发生了，它们其实取代了零售，变成是联合办公带进零售，即联合办公是主体，零售是辅助的。另一种是晶品与米域，零售是主体，联合办公为辅，因为它只占晶品面积的7.5%。

未来，晶品将以零售为主、联合办公为辅的形式，针对核心客群进行耕耘、升级。