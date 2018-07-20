晨报记者 刘 因

随着电商获取流量成本不断上升，商铺再次受到青睐。据仲量联行统计，二季度上海核心区域零售市场首层租金因此上涨1.8%，达到52元每天每平方米； 非核心区域首层租金因此上涨2.5%，达到20.4元每天每平方米。

二季度本市共有一个核心区域项目，三个非核心区域项目入市，带来23.4万平方米新增供应，而空置率维持在10%左右，显示了市场的稳定性。

租金上涨与业主持续寻找个性租户，不断增加客流量有密切关系。例如社区型购物中心出现了以大规模儿童概念消费吸引客流的趋势，由默林娱乐运营的小猪佩奇室内游乐园将体验LCM最新版；书店等文化类租户则将运动健身品牌引入其中。它已成为购物中心产品差异化，与特定消费群体建立忠诚度的一种方式。

能使产品供应多样化，增加消费者驻留时间的个性租户，会受到业主们的特别垂青，并且可以提升整个购物中心客流量，如汇聚众多品牌的特色集合店与家具品牌。

餐饮业在二季度的表现也可圈可点。一方面，由于获得资本市场支持，休闲餐饮品牌纷纷入驻主要购物中心的核心位置，如奈需之茶分别在宏伊国际广场和长风大悦城承租大面积商铺； 另一方面，消费者正由传统街道向购物中心聚集，餐饮业也由街铺向商场转换，据第一太平戴维斯对50家成长型餐厅调查，64%的餐厅第二家都选择了极高租金的购物中心。

下半年，随着新零售持续扩张，线上线下企业交互，有望激发新型租赁需求及消费热情。但由于市场将迎来多个项目入市，预计将考验空置率及租金水平。