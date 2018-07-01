人民币汇率创一年多以来新低-国家外汇局：人民币未来双向波动增强

晨报记者 林劲榆

昨天，在岸人民币兑美元中间价调贬589个基点，报6.7734，连续六日调贬，续创2017年7月14日以来最低。与此同时，离岸人民币兑美元跌破6.8，跌幅0.83%。美元加息预期升温带动美元指数明显走强，成为人民币汇率再度大跌的主要原因。

美元指数持续走强

近日来，美元指数明显走强。从盘面上看，继17日大涨0.49%后，18日美元指数继续走高，盘中再度突破95关口，并超过95.40，涨幅一度超过0.4%，这一表现刷新了6月29日以来的新高95.2489，并逼近一年高位95.5383，不过美元在周三晚些时候回落，最终收涨0.14%，报95.1047，连涨两日，并创三周新高。

受美元走强影响，18日在、离岸人民币兑美元均明显走弱。境内银行间外汇市场上，在岸人民币兑美元大幅低开于6.7080，尽管早盘一度反弹至6.6954，但随着美元指数扩大涨幅，人民币兑美元即期汇率继续走低，至16:30收盘报6.7145，较上一交易日大跌355点，并创去年8月7日以来新低。

分析人士指出，因美联储对经济前景看法乐观，市场加息预期升温，美元指数再度突破95关口，人民币兑美元由此承压，不过当前市场汇率预期保持稳定，人民币汇率双向波动延续，也有助于消除市场一度形成的单边升值或贬值预期，人民币整体企稳、双向波动的运行格局并未改变。

跨境资金流动总体稳定

面对人民币对美元汇率的持续走低，国家外汇管理局国际收支司司长、新闻发言人王春英表示，在上半年外部环境波动上升的情况下，我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡，人民币汇率双向波动增强。

她指出，从纵向对比看，人民币汇率双向波动增强，市场预期合理分化，市场主体的交易行为更加多元化。今年上半年，人民币对美元汇率呈现了先升后贬的双向波动，各月银行结售汇和跨境收支小幅顺逆差交替，而不是此前的单方向变化，反映了市场主体更多地是根据实际需求来决定和安排自己的跨境收支和结售汇。

从横向对比看，我国外汇市场和人民币汇率在全球范围内仍是相对稳定的。在新兴市场动荡期间，我国由于经济基本面稳健、国际收支平衡状况良好、对外负债水平都在安全线以内、外汇储备相对充裕，有效应对了外部冲击，我国跨境资金流动并没有受到较大影响。

国家外汇局还表示，将不断完善和优化跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管。第一，构建跨境资本流动宏观审慎管理体系，逆周期调节外汇市场短期波动，维护金融体系安全和国际收支平衡。第二，完善外汇市场微观监管框架，依法依规打击外汇违法违规行为，维护外汇市场秩序。